Un gruppo di astronomi ha recentemente fatto una scoperta sorprendente riguardo a un potente segnale radio spaziale, conosciuto come Fast Radio Burst (FRB). Questo segnale, denominato FRB 20190208A, ha viaggiato per miliardi di anni attraverso l’Universo prima di essere rilevato sulla Terra. La scoperta, avvenuta tra il 2021 e il 2023, ha svelato un’origine inaspettata per questo fenomeno.

La fonte del segnale

La vera novità risiede nel fatto che la fonte del segnale sembra provenire da una galassia nana estremamente debole, situata a oltre metà dell’Universo osservabile. Questo ha colto di sorpresa gli scienziati, poiché la maggior parte degli FRB conosciuti deriva da galassie significativamente più grandi e luminose. I Fast Radio Bursts sono tra i fenomeni più misteriosi dell’astronomia, apparendo come brevi ma intensi lampi di onde radio che, in un intervallo di tempo di pochi millisecondi, rilasciano un’energia equivalente a quella di centinaia di milioni di stelle come il Sole.

Analisi dei segnali

La natura di questi segnali rimane ancora poco chiara. Alcuni FRB si manifestano una sola volta, mentre altri si ripetono a intervalli irregolari, consentendo agli astronomi di monitorarli nel tempo. Proprio analizzando i segnali ripetuti, il team di ricerca è riuscito a determinare la posizione esatta di FRB 20190208A. Dopo oltre 65 ore di osservazioni, i ricercatori hanno utilizzato telescopi ottici per scoprire una piccola e fioca galassia nel punto esatto da cui proveniva il segnale.

Nuove teorie sugli FRB

Questa scoperta ha portato a nuove teorie riguardo alla natura degli FRB. Secondo gli scienziati, i magnetar potrebbero essere i responsabili di alcuni di questi eventi. I magnetar sono stelle di neutroni altamente magnetizzate che si formano dall’esplosione di stelle massicce e possono trovarsi anche in galassie di dimensioni ridotte. La ricerca, pubblicata su The Astrophysical Journal Letters, rappresenta un importante passo avanti nella comprensione di questi eventi cosmici, sebbene il mistero che circonda i Fast Radio Bursts rimanga ancora irrisolto.