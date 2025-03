Negli ultimi giorni, si è registrato un aumento di tentativi di frodi telefoniche che mirano a ingannare gli utenti per attivare contratti telefonici non richiesti. Le autorità hanno lanciato un allerta riguardo a questa nuova tipologia di truffa, che si distingue per la sua astuzia e per il modo in cui i malintenzionati riescono a raccogliere informazioni personali.

Aumento dei tentativi di frode

I truffatori, infatti, riescono a ottenere illegalmente i dati sensibili degli utenti, contattandoli telefonicamente e presentandosi come rappresentanti del provider di servizi internet. Questo approccio è particolarmente efficace poiché il presunto operatore del call center è in possesso di dettagli personali che conferiscono credibilità alla chiamata. La conoscenza di informazioni specifiche rende l’interazione più convincente e aumenta il rischio di cadere nella trappola.

Strategie dei truffatori

Una volta stabilita la fiducia con l’utente, il truffatore comunica l’arrivo di una presunta interruzione della fornitura di internet, attribuendola a lavori di aggiornamento della rete. Secondo quanto riportato, questa interruzione potrebbe durare fino a 20 giorni, durante i quali l’utente non potrà navigare online né effettuare chiamate. Per evitare disagi e costi aggiuntivi, il truffatore propone un cambio di operatore come soluzione. A questo punto, basta una semplice conferma telefonica per attivare un contratto indesiderato.

Consigli per gli utenti

In situazioni simili, è fondamentale non farsi prendere dal panico. Gli esperti consigliano di riattaccare immediatamente la chiamata e, in caso di dubbi, di contattare il servizio clienti del proprio provider per verificare la veridicità delle informazioni ricevute. La prudenza è d’obbligo, poiché queste truffe possono avere conseguenze economiche significative per le vittime.

Monitoraggio delle autorità

Le autorità continuano a monitorare la situazione e invitano gli utenti a segnalare qualsiasi tentativo di frode, contribuendo così a contrastare questa crescente minaccia.