Negli ultimi giorni, si è registrata una preoccupante escalation di tentativi di truffa telefonica, con un nuovo metodo che sta suscitando allerta tra gli utenti. Questa nuova forma di attacco, emersa nel 2025, implica l’attivazione non autorizzata di contratti telefonici, sfruttando la vulnerabilità delle persone.

Modalità di attacco dei truffatori

I malintenzionati riescono a raccogliere illegalmente informazioni personali degli utenti, contattandoli poi telefonicamente e presentandosi come operatori del provider di servizi internet. La credibilità di queste chiamate è amplificata dalla conoscenza dettagliata delle informazioni personali da parte dei truffatori, il che rende l’interazione più convincente per le vittime.

Strategia per ingannare le vittime

Una volta stabilita la fiducia, i truffatori annunciano una presunta interruzione prolungata della connessione a internet, giustificata da lavori di aggiornamento della rete. Questo disservizio, che si dice potrebbe durare fino a 20 giorni, comporterebbe l’impossibilità di navigare online e di effettuare chiamate. Per evitare tale disagio, i truffatori offrono una soluzione: cambiare operatore, promettendo di evitare sia l’aumento dei costi che il disservizio. Tuttavia, per procedere, basta una semplice conferma telefonica, che porta all’attivazione di un contratto non richiesto.

Consigli per proteggere i propri dati

In situazioni simili, è fondamentale agire con cautela. Gli esperti consigliano di interrompere immediatamente la chiamata e, in caso di dubbi, di contattare direttamente il servizio clienti del proprio provider per verificare la veridicità della comunicazione ricevuta. La prudenza è essenziale per proteggere i propri dati e prevenire eventuali frodi.