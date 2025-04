Una significativa novità è stata introdotta per gli utenti abbonati a ChatGPT Plus e Pro, facilitando il richiamo delle informazioni precedentemente condivise con il chatbot. L’annuncio è stato pubblicato da OpenAI, la società americana che sviluppa l’intelligenza artificiale, attraverso un post sul proprio blog ufficiale.

Nuove funzionalità di chatgpt

OpenAI ha comunicato che la nuova versione di ChatGPT potrà ora attingere in modo più efficace dalle conversazioni passate, migliorando così la pertinenza e l’utilità delle risposte fornite agli utenti. Questa evoluzione consente al modello di linguaggio di utilizzare informazioni precedenti sotto forma di testo, voce o immagini, rendendo le interazioni più personalizzate.

Impostazioni della memoria

Nelle impostazioni della piattaforma, sono state introdotte due nuove funzioni di memoria. La prima, denominata “Riferimento a ricordi salvati”, permette a ChatGPT di accedere a dati chiave riguardanti l’utente, come il nome e le preferenze personali. Queste informazioni possono essere integrate nella memoria del chatbot su richiesta esplicita dell’utente o quando l’applicazione le considera utili. La seconda opzione, “Cronologia chat di riferimento”, consente a ChatGPT di richiamare il contesto delle conversazioni precedenti, adattandosi così agli obiettivi, agli interessi e al tono dell’utente. Questa funzionalità mira a garantire un’evoluzione continua dell’interazione con l’IA.

Attivazione delle impostazioni

OpenAI ha chiarito che queste nuove impostazioni possono essere attivate o disattivate in qualsiasi momento, sia in modo permanente che temporaneo. Nel caso di una chat temporanea, le conversazioni non influenzeranno l’apprendimento del modello.

Chatgpt e il fenomeno virale

