Negli ultimi tempi, la truffa telefonica del wangiri ha ripreso a far parlare di sé, suscitando preoccupazione tra gli utenti di telefonia mobile in Italia. Questo inganno, noto per la sua abilità di prosciugare rapidamente il credito telefonico, si manifesta attraverso chiamate provenienti da numeri sospetti. Gli esperti avvertono che è cruciale prestare attenzione a un elenco di numeri telefonici segnalati come potenzialmente pericolosi.

Numeri telefonici da tenere d’occhio

Recentemente, l’agenzia di protezione dei consumatori ha reso pubblica una lista di numeri da monitorare. Tra i numeri identificati, troviamo:

– 0415321832

– 0175392570

– 0525421165

– 0119987008

– 0817748834

– 0116492171

– 0523881167

– 0734229525

– 0902322114

– 0984935214

– 4390003000

– 3330011032

– 0294752003

– 0514079015

– 0396612435

– 0774330794

– 0457860045

– 0119068029

– 0773723463

– 0709808014

– 0789758128

– 0577787795

– 0816028476

– 0119664079

– 0964911706

– 0240912548

– 0690178874

– 0957314239

– 0817570436

– 0266200818

– 0375394254

– 0458201310

– 0200007144

– 020291161

– 020123449

– 020265906

– 020428501

– 020262987

– 020053852

– 020087532

Questi numeri rappresentano solo una frazione delle linee utilizzate dai truffatori. È importante notare che le chiamate provenienti da numeri con prefissi esteri sono particolarmente rischiose. Tra i prefissi da tenere in considerazione ci sono: +370 (Lituania), +371 (Lettonia), +375 (Bielorussia), +381 (Serbia), +255 (Tanzania), +563 (Valparaiso), +91 (India), +351 (Portogallo) e +383 (Kosovo).

Strategie di difesa contro la truffa del wangiri

Per proteggersi da questa truffa, gli utenti devono esercitare cautela nel rispondere a chiamate da numeri sconosciuti. Se si riceve una chiamata da uno dei numeri sopra elencati, è consigliabile non richiamare. I truffatori sfruttano questa strategia per attivare servizi a pagamento non richiesti, causando un rapido esaurimento del credito telefonico.

È essenziale educare gli utenti sui rischi legati a queste chiamate e sull’importanza di non cedere alla tentazione di richiamare. Le autorità competenti sono attivamente impegnate nel contrastare queste pratiche illecite, ma la prevenzione rimane la miglior difesa per i consumatori.

In questo contesto, è fondamentale rimanere informati e condividere queste informazioni con amici e familiari, per garantire che tutti siano consapevoli dei pericoli connessi alla truffa del wangiri. La vigilanza è la chiave per evitare di cadere in queste insidiose trappole telefoniche.