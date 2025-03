Diversi studi hanno evidenziato come le donne tendano a invecchiare con maggiore grazia rispetto agli uomini. Ma quale potrebbe essere il motivo di questo fenomeno? Una recente ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances offre una possibile spiegazione.

Il ruolo del cervello femminile

La neurologa Dena Dubal, dell’Università della California, San Francisco (UCSF), ha dichiarato: “In un invecchiamento tipico, le donne hanno un cervello che sembra più giovane, con meno deficit cognitivi rispetto agli uomini“. Questo suggerisce che la differenza nell’invecchiamento cerebrale tra i sessi potrebbe avere radici biologiche.

Le differenze nell’invecchiamento

Sebbene gli uomini mostrino un’accelerazione nel processo di invecchiamento, è altrettanto vero che il cervello femminile invecchia con maggiore lentezza rispetto a quello maschile. Il principale colpevole di questa differenza? Un “cromosoma X silenzioso”. Questo cromosoma, che rappresenta circa il 5% del genoma umano, è presente in due copie nelle femmine di mammifero, una ereditata da ciascun genitore. Tuttavia, in ogni cellula, uno dei due cromosomi è silenziato in modo casuale, mentre l’altro rimane attivo.

Studio sulle cellule dell’ippocampo

Per comprendere il ruolo di questo cromosoma nell’invecchiamento cerebrale, il team di ricerca ha esaminato le cellule dell’ippocampo femminile, una regione del cervello coinvolta in funzioni cognitive come apprendimento, memoria ed elaborazione delle emozioni. I ricercatori hanno utilizzato modelli murini, studiando topi appartenenti a due ceppi distinti, M. musculus e M. castaneus. In particolare, il cromosoma X in M. musculus è stato modificato in modo tale da non poter essere silenziato, a differenza di quello presente in M. castaneus.

Analisi dei risultati

Attraverso il sequenziamento dell’RNA, gli scienziati hanno analizzato i nuclei di 40.000 cellule ippocampali provenienti da quattro femmine giovani e quattro più anziane. I risultati hanno messo in evidenza come le aree cerebrali maggiormente influenzate dall’attivazione o dall’inibizione del cromosoma X comprendano i neuroni del giro dentato, che sono cruciali per la memoria, e gli oligodendrociti, che supportano la creazione di connessioni neurali.

Il gene PLP1 e le sue implicazioni

Nell’essere umano, è stato identificato un gene correlato al cromosoma X, noto come PLP1, che aumenta la sua espressione con l’età e si trova nelle stesse aree cerebrali osservate nei topi. Questo suggerisce che, a differenza di alcuni trattamenti estetici, i cromosomi X inattivi durante le prime fasi della vita, una volta attivati con l’avanzare dell’età, possono agire come fattori protettivi contro il declino cognitivo, migliorando le capacità di apprendimento e memoria.

Nuove prospettive sull’invecchiamento

Gli autori dello studio concludono: “Questi risultati dimostrano che la X silenziosa nelle femmine si attiva più tardi nella vita, probabilmente contribuendo a rallentare il declino cognitivo“. La scoperta offre nuove prospettive sul complesso tema dell’invecchiamento e sulle differenze biologiche tra i sessi.