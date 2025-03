Nelle ultime settimane, il dibattito sul possibile accordo tra il Governo Italiano e Starlink ha suscitato notevole interesse. Tuttavia, l’aggravarsi delle relazioni tra Stati Uniti e Ucraina, insieme alla posizione di Donald Trump contro l’Europa, caratterizzata da dazi imposti al Vecchio Continente, avrebbe indotto l’Esecutivo a considerare alternative al servizio di Elon Musk.

Contatti con Eutelsat

Secondo quanto riportato da Reuters, il Governo Italiano avrebbe avviato i primi contatti con i francesi di Eutelsat per esplorare la possibilità di un accordo riguardante comunicazioni sicure. Questo progetto mira a garantire comunicazioni crittografate tra il Governo, i diplomatici e i funzionari del Ministero della Difesa operanti in zone ad alto rischio. Non è ancora chiaro se queste trattative rappresentino un’alternativa diretta a Starlink, ma è certo che non sono stati finalizzati contratti con la società di Musk.

Impegno di Eutelsat

Un portavoce di Eutelsat ha dichiarato a Reuters che la società è costantemente impegnata nel dialogo con governi e istituzioni europee per sviluppare comunicazioni satellitari sicure, capaci di garantire una certa resilienza e sovranità. Questo approccio sembra rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza nelle comunicazioni governative.

Radici italiane di Eutelsat

È interessante notare che, come evidenziato da Repubblica, Eutelsat ha radici italiane, essendo originariamente nata come Stm grazie a un accordo intergovernativo tra Italia e Francia, prima di passare sotto il controllo francese. Questo legame storico potrebbe influenzare positivamente le trattative in corso.

Critiche e dinamiche politiche

Le discussioni tra il Governo Italiano e Starlink, sebbene non ufficialmente confermate, avevano già suscitato critiche da parte delle forze politiche di opposizione. Tuttavia, l’elezione di Trump e il conseguente riallineamento degli Stati Uniti potrebbero aver cambiato le dinamiche del tavolo negoziale, portando l’Italia a riconsiderare le proprie scelte in materia di comunicazioni satellitari.

Orientamento verso nuove soluzioni

Con l’evolversi della situazione geopolitica e le nuove sfide che si presentano, il Governo Italiano sembra orientato a garantire soluzioni più sicure e affidabili per le proprie comunicazioni, esplorando nuove strade con partner europei come Eutelsat.