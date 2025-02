In previsione della fase decisiva della Serie A, DAZN si prepara a trasmettere due incontri di grande rilevanza in chiaro nei prossimi weekend. Tra queste sfide spicca un match fondamentale per la corsa allo Scudetto, che vedrà confrontarsi due delle squadre di vertice della classifica.

Secondo quanto riportato dagli esperti di Calcio e Finanza, DAZN ha in programma di offrire gratuitamente e senza necessità di abbonamento le partite Atalanta-Inter, che si svolgerà il 29esimo turno di campionato, e Roma-Juventus, prevista per la 31esima giornata. Attualmente, non sono stati resi noti gli orari specifici per queste trasmissioni, considerando che ci sono ancora alcune settimane prima delle partite. Tuttavia, salvo imprevisti, si prevede che questi saranno gli ultimi due incontri della stagione a essere trasmessi in chiaro da DAZN. Quest’anno, la piattaforma ha già trasmesso in chiaro altre partite significative, come Milan-Napoli il 29 ottobre 2024, Lazio-Inter il 16 dicembre 2024 e Juventus-Milan il 18 gennaio 2025.

Le opportunità di visione su DAZN

DAZN ha il diritto di trasmettere fino a cinque partite in chiaro per stagione, un vantaggio derivante dai diritti televisivi acquisiti la scorsa estate. Per gli utenti interessati, l’accesso alla visione delle partite è semplice: è sufficiente registrarsi sull’app o sul sito web di DAZN e cliccare sul banner dedicato o sull’evento desiderato. Questa iniziativa rappresenta un’ottima opportunità per coloro che non dispongono di un abbonamento, permettendo a un pubblico più ampio di seguire le sfide più emozionanti del campionato.

L’impegno di DAZN nella trasmissione di eventi sportivi in chiaro si inserisce in una strategia più ampia di coinvolgimento degli spettatori, offrendo l’opportunità di assistere a partite cruciali senza barriere economiche. Questo approccio si rivela particolarmente vantaggioso in un periodo in cui l’interesse per il calcio è in continua crescita, e le partite di alto livello attirano un pubblico sempre più vasto.

L’iniziativa di trasmettere partite in chiaro non solo favorisce la visione degli eventi sportivi, ma contribuisce anche a creare un legame più forte tra i tifosi e le loro squadre del cuore, rendendo il calcio accessibile a tutti.