Nel panorama delle tecnologie per auto, una nuova offerta sta catturando l’attenzione degli automobilisti. Su Amazon, è disponibile un interessante sconto su un dispositivo che promette di arricchire l’esperienza di guida. Si tratta di un ampio schermo da 7 pollici, il display ESSGOO, che può essere facilmente collegato a smartphone, rendendo più agevole l’accesso a varie funzionalità.

Dettagli sull’offerta

Il display ESSGOO è attualmente in vendita con un notevole 46% di sconto, passando da un prezzo originale di 69,99 euro a soli 37 euro. Questa promozione è valida per un periodo limitato, quindi è consigliabile affrettarsi per approfittarne. Il dispositivo è progettato per un’installazione semplice all’interno dell’auto, grazie al suo supporto regolabile che consente di posizionarlo in modo ottimale per una visione sicura e comoda durante la guida.

Caratteristiche tecniche dello schermo

Il display touch IPS da 7 pollici offre una qualità visiva eccellente, rendendo facile la visualizzazione di mappe, chiamate e messaggi. Questo dispositivo è compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay, permettendo agli utenti di sincronizzare il proprio smartphone e gestire le varie applicazioni direttamente dallo schermo. Le funzionalità integrate consentono di controllare la musica, rispondere a chiamate e ricevere notifiche senza distrarsi dalla guida.

Vantaggi dell’abbonamento Amazon Prime

Per coloro che non sono ancora iscritti ad Amazon Prime, c’è la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni. Gli studenti possono beneficiare di un’offerta speciale, ricevendo 3 mesi di Prime senza alcun costo. L’abbonamento offre numerosi vantaggi, tra cui spedizioni rapide e gratuite, accesso a contenuti esclusivi su Amazon Prime Video, giochi gratuiti tramite Prime Gaming e prove gratuite di servizi musicali e di lettura, come Music Unlimited e Kindle Unlimited.

Per chi desidera approfondire ulteriormente le caratteristiche del display ESSGOO, è consigliabile visitare la pagina ufficiale su Amazon, dove sono disponibili ulteriori dettagli e informazioni. Con questa offerta, gli automobilisti hanno l’opportunità di migliorare la propria esperienza di guida con un dispositivo all’avanguardia.