Secondo recenti stime provenienti dalla Cina, il paese potrebbe ospitare circa 142,6 miliardi di alberi, corrispondenti a circa 100 alberi per ogni abitante. Tuttavia, la veridicità di questi dati è ancora da confermare. Gli autori dello studio avvertono che il numero totale potrebbe essere una sottostima, a causa delle limitazioni tecnologiche nel conteggio degli alberi.

Il contributo della tecnologia nella stima degli alberi

Il professor Qinghua Guo, dell’Institute of Remote Sensing and Geographic Information System dell’Università di Pechino, ha dichiarato: “Il numero effettivo potrebbe essere più alto“. Per arrivare a questa cifra, il team di ricerca ha utilizzato una tecnica di mappatura laser chiamata lidar, raccogliendo dati dai droni dal 2015 su un’area di 1.400 chilometri quadrati.

Software e intelligenza artificiale nel conteggio degli alberi

Il software impiegato, Lidar360, integra anche un’intelligenza artificiale (IA). Attraverso questo strumento, gli esperti hanno potuto estrapolare una stima della densità degli alberi per ottenere un conteggio complessivo. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Science Bulletin. Nonostante si tratti di una tecnologia avanzata, presenta comunque delle imperfezioni.

Limitazioni nella rilevazione degli alberi

Ad esempio, Lidar360 non riesce a rilevare gli alberi più piccoli che crescono sotto le chiome più alte. Guo ha spiegato: “Nelle aree densamente boschive, le chiome sovrapposte ostacolano il rilevamento accurato degli alberi di mezza età e del sottobosco, portando a conteggi di alberi inferiori a quelli effettivi“.

Prospettive future per la popolazione di alberi in Cina

Nonostante ciò, le recenti stime sono già impressionanti e la popolazione di alberi in Cina potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi mesi. Il paese sta infatti piantando alberi a un ritmo sostenuto, con un incremento previsto già a partire dalla primavera del 2025.

Il progetto della Grande Muraglia Verde

Un aspetto importante da menzionare è l’uso dei droni per sostenere il progetto della “Grande Muraglia Verde“, una vasta area alberata nel nord della Cina, concepita per contrastare l’espansione dei deserti del Gobi e del Taklamakan. Questo ambizioso progetto, avviato nel 1978, dovrebbe concludersi nel 2050, anno in cui si prevede che la muraglia possa ospitare 100 miliardi di alberi. Attualmente, la Grande Muraglia Verde è già riconosciuta come la più grande foresta artificiale del mondo.

Implicazioni della rilevazione della popolazione di alberi

La rilevazione precisa della popolazione di alberi in Cina ha implicazioni significative. Essa permette di valutare le condizioni dell’ecosistema forestale e, conoscendo il numero di alberi, è possibile anche stimare la quantità di carbonio intrappolato dagli alberi stessi, un aspetto cruciale nella lotta contro i cambiamenti climatici.

Importanza della mappatura della densità degli alberi

Guo ha sottolineato che “lo studio rappresenta la prima mappatura ad alta risoluzione della densità degli alberi in tutta la Cina“, evidenziando l’importanza di questi dati per comprendere meglio l’ecosistema forestale del paese.