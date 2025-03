Se stai considerando l’acquisto di un computer da gaming già assemblato e pronto all’uso, le offerte attualmente disponibili su Amazon meritano la tua attenzione. Nel 2025, il mercato dei PC da gaming ha visto un notevole incremento nella varietà e nella potenza delle configurazioni, rendendo più accessibile l’esperienza di gioco di alta qualità.

Emca4 pc gaming assemblato con ryzen 7 9800x3d

Il primo modello proposto è l’EMCA4, dotato di un potente processore Ryzen 7 9800X3D, raffreddato da un efficiente dissipatore a liquido AIO. Questo computer è equipaggiato con una scheda grafica RX 9070 XT con 16GB di memoria video, affiancata da 32 GB di RAM DDR5. La capacità di archiviazione è garantita da un SSD da 1TB, mentre il case presenta un design accattivante con doppio pannello trasparente, che consente di mostrare l’interno del sistema. Il prezzo di questo PC da gaming è fissato a 1.999 euro.

Emca4 pc gaming assemblato con ryzen 7 7700

Un’altra opzione interessante è il secondo PC EMCA4, anch’esso assemblato in un case con doppio pannello trasparente e dotato di ventole illuminate con luci RGB. Questo modello è alimentato da un AMD Ryzen 7 7700 e presenta una scheda grafica RX 9070 XT con 16GB di VRAM. La configurazione include 32 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe da 1TB per garantire prestazioni elevate. Il prezzo di questo sistema è di 1.679 euro.

In aggiunta, Amazon offre vantaggi esclusivi per i nuovi clienti, come tre mesi gratis di Amazon Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Queste offerte permettono di accedere a una vasta gamma di contenuti, tra cui musica, eBook e audiolibri, arricchendo ulteriormente l’esperienza di intrattenimento degli utenti.