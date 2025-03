Dyson ha annunciato il lancio ufficiale del nuovo termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx, che sarà disponibile sul mercato italiano a partire da domani, 25 marzo 2025, con un prezzo di vendita di 799 euro. La principale innovazione di questo dispositivo è rappresentata dal filtro K-Carbon, progettato per garantire una filtrazione avanzata del biossido di azoto.

Innovazione del filtro

Secondo le dichiarazioni rilasciate dall’azienda, questo filtro è in grado di catturare fino al 50% in più di NO2 rispetto ai filtri tradizionali a carbone attivo. Questa efficacia è il risultato di una combinazione di assorbimento fisico e reazione chimica. Il carbonato di potassio contenuto nel filtro reagisce con l’NO2, trasformandolo in nitrato di potassio, che viene trattenuto dal filtro, liberando anidride carbonica.

Miglioramento della qualità dell’aria

Grazie a questa tecnologia, il purificatore è in grado di migliorare la qualità dell’aria nelle abitazioni urbane, dove i livelli di inquinamento indoor possono superare di cinque volte quelli esterni. Nelle case dotate di fornelli a gas o camini, l’NO2 tende ad accumularsi più facilmente, aumentando il rischio di esposizione prolungata a questo gas nocivo.

Effetti sulla salute

L’NO2 non solo provoca danni alla salute respiratoria, ma può anche avere effetti negativi sulla pelle, accelerando il processo di invecchiamento e aggravando condizioni cutanee come eczema e dermatite. La presenza di questo inquinante nell’aria domestica rappresenta quindi un rischio significativo per il benessere degli abitanti.

Compatibilità con l’app MyDyson

In aggiunta, il termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx è compatibile con l’app MyDyson, che consente agli utenti di monitorare in tempo reale la qualità dell’aria e di gestire il dispositivo da remoto, garantendo un controllo completo sull’ambiente domestico. Questo aspetto rappresenta un valore aggiunto per chi desidera mantenere un’aria più sana e pulita all’interno delle proprie abitazioni.