Elon Musk ha accolto il suo quattordicesimo figlio. La notizia è stata diffusa da Shivon Zilis, dirigente di Neuralink, azienda di neurotecnologie fondata dal noto imprenditore. La comunicazione è avvenuta attraverso un post sul suo profilo X, in cui Zilis ha condiviso la gioia di questo nuovo arrivo, presentando il bambino con il nome di Seldon Lycurgus.

Il messaggio di Zilis

Nel messaggio, Zilis ha rivelato: “Ne ho parlato con Elon e, in occasione del compleanno della splendida Arcadia, abbiamo pensato fosse giusto condividere direttamente anche qualcosa sul nostro meraviglioso e incredibile figlio, Seldon Lycurgus. Forte come un colosso, con un cuore d’oro. Lo amo tantissimo”. Questa affermazione ha suscitato interesse e curiosità, ma non è chiaro quando il bambino sia nato e quale significato abbia il suo nome.

Un episodio nello studio ovale

Recentemente, è diventato noto un episodio che ha coinvolto il figlio di Musk, X, durante un incontro nello Studio Ovale. In quella occasione, il bambino ha espresso la sua opinione a Donald Trump, dicendo: “Non sei il presidente, devi andare via”, e poi ha invitato il tycoon a mantenere il silenzio. Trump ha risposto lodando il quoziente intellettivo del bambino, un commento che ha attirato l’attenzione dei media.

Il tema della denatalità

Elon Musk ha più volte affrontato il tema della denatalità globale, esprimendo il desiderio di avere il maggior numero possibile di figli. Ha sottolineato l’importanza di affrontare il calo demografico, un problema che considera cruciale per il futuro della società. Le sue dichiarazioni hanno generato dibattito, evidenziando le sue convinzioni riguardo alla necessità di una crescita della popolazione.

La famiglia di Musk

Con Seldon Lycurgus, Musk e Zilis si uniscono a un nucleo familiare già composto da altri tre figli. La nascita di questo bambino rappresenta un ulteriore capitolo nella vita personale di Musk, noto tanto per le sue avventure imprenditoriali quanto per la sua vita familiare complessa e affollata.