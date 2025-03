Euronics ha recentemente avviato una promozione interessante per chi è alla ricerca di un nuovo computer portatile, ideale per navigare in rete e gestire documenti. Fino a esaurimento scorte, è disponibile un’offerta su un modello specifico, il MICROTECH EBL14C/W1, che potrebbe attirare l’attenzione degli acquirenti.

Il prezzo attuale del notebook è fissato a 179 euro, un valore decisamente competitivo rispetto al prezzo originale di 199 euro, il che si traduce in un risparmio del 10%. È importante notare che il costo potrebbe variare in base alla modalità di acquisto, in particolare se si opta per il ritiro diretto in negozio.

Dettagli del notebook

Il MICROTECH EBL14C/W1, offerto in una elegante colorazione Grigia, è dotato di uno schermo da 14,1 pollici con una risoluzione Full HD di 1.920 x 1.080 pixel. Questo modello è equipaggiato con 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, rendendolo adatto per attività quotidiane e per l’uso di applicazioni leggere. Il processore utilizzato è un Intel Celeron N4020, mentre il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home.

Disponibilità e informazioni aggiuntive

Essendo parte dell’iniziativa promozionale Outlet di Euronics, la disponibilità del MICROTECH EBL14C/W1 potrebbe essere limitata nel tempo e nelle quantità. Per coloro che desiderano approfondire le specifiche tecniche e le funzionalità del dispositivo, è possibile visitare il sito ufficiale di Euronics, dove sono disponibili ulteriori dettagli e informazioni utili.

Questa offerta rappresenta una buona opportunità per chi cerca un computer portatile economico e funzionale, perfetto per le esigenze quotidiane.