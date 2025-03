Se desiderate semplificare le faccende domestiche con l’aiuto della tecnologia, una proposta interessante arriva da Euronics. Attualmente è disponibile un’offerta su un robot aspirapolvere del marchio Dreame che potrebbe catturare la vostra attenzione.

Il prezzo di questa offerta è di 239 euro, riservato ai clienti in possesso della carta Star Club, mentre per chi non è iscritto al programma, il costo sale a 299 euro. È importante notare che i prezzi possono variare, specialmente per quanto riguarda le opzioni di ritiro in negozio.

Dettagli sull’offerta e disponibilità

Il robot aspirapolvere Dreame D10 Plus Combo è attualmente in promozione Outlet, il che implica che la disponibilità è limitata. Questo modello è offerto con un kit che include tre Dust Bag in omaggio. La colorazione del robot è Bianca e l’autonomia stimata è di circa 170 minuti, rendendolo un alleato utile per le pulizie quotidiane.

Per chi è interessato a ulteriori informazioni sul robot aspirapolvere Dreame D10 Plus Combo e sulla promozione attuale, è possibile visitare il sito ufficiale di Euronics, dove sono disponibili tutti i dettagli necessari.

Acquisto e opzioni di ritiro

Se decidete di procedere con l’acquisto, vi consigliamo di considerare le opzioni di ritiro in negozio, poiché i prezzi possono variare in base alla disponibilità locale. La promozione è valida solo per un periodo limitato e per un numero limitato di pezzi, quindi è opportuno affrettarsi se si è interessati.

Inoltre, per chi desidera esplorare altre offerte, Euronics offre una vasta gamma di prodotti tecnologici per migliorare l’efficienza domestica, rendendo la vita quotidiana più semplice e gestibile. Non perdete l’occasione di scoprire come la tecnologia possa supportarvi nelle faccende di casa.