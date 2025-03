Se siete in cerca di un televisore di grandi dimensioni per il vostro salotto, senza dover affrontare spese eccessive, una nuova offerta di Euronics potrebbe catturare la vostra attenzione. La promozione in corso riguarda un Smart TV di TCL da 75 pollici, un’opzione ideale per chi desidera un’esperienza visiva straordinaria.

Dettagli dell’offerta di Euronics

Attualmente, il modello TCL 75C69B-Titanium è disponibile al prezzo vantaggioso di 599 euro, grazie a uno sconto di 100 euro applicato al momento dell’acquisto. Il prezzo originale, come indicato da Euronics, è di 699 euro. Questa offerta è valida fino al 2 aprile 2025, ma è soggetta a disponibilità limitata, pertanto è consigliabile affrettarsi per non perdere l’occasione.

Caratteristiche tecniche del televisore

Il televisore in promozione presenta un pannello QLED con una diagonale di 75 pollici e una risoluzione 4K Ultra HD di 3.840 x 2.160 pixel, che garantisce immagini nitide e dettagliate. Inoltre, è dotato del supporto per lo standard HDMI 2.1, che include funzionalità come ALLM (Auto Low Latency Mode) e VRR (Variable Refresh Rate), rendendolo perfetto per i videogiocatori e per chi desidera un’ottima qualità video. Il sistema operativo installato è Android TV, che offre una vasta gamma di app e funzionalità smart.

Ulteriori dettagli sul prodotto

Se siete interessati ad approfondire le caratteristiche del TCL 75C69B-Titanium, Euronics ha pubblicato un annuncio dettagliato sul proprio portale. Questo televisore rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un grande schermo per film, serie TV e giochi, senza compromettere il budget. Con l’offerta attuale, gli utenti possono godere di un prodotto di alta qualità a un prezzo competitivo.