Euronics ha deciso di estendere la sua promozione fino al 2 aprile 2025, offrendo ai clienti l’opportunità di ricevere uno sconto fino a 200 Euro su una selezione di televisori di diversi marchi. Questa iniziativa si rivolge a coloro che desiderano aggiornare il proprio sistema di intrattenimento a casa.

Dettagli della promozione

La promozione è valida per i prodotti acquistati online, contrassegnati da uno dei due bollini indicativi. Secondo quanto specificato nei termini e condizioni, gli sconti possono variare da 100 a 200 Euro e sono applicabili esclusivamente ai modelli con un prezzo di partenza di 548 Euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità interessante per chi è alla ricerca di un nuovo televisore di qualità.

Informazioni aggiuntive

Per visualizzare la lista completa dei modelli inclusi in questa promozione, i clienti possono consultare il sito ufficiale di Euronics. Qui troveranno tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodotti in offerta, le modalità di vendita e le opzioni di spedizione. È importante notare che le condizioni di pagamento a rate sono disponibili e dettagliate nelle singole pagine dei prodotti.

Occasione da non perdere

Questa estensione della promozione rappresenta un’occasione da non perdere per chi desidera investire in un nuovo televisore, approfittando di sconti significativi su prodotti di alta gamma.