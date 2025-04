La tecnologia sta diventando un alleato fondamentale nelle faccende domestiche, e per chi cerca un aiuto in questo ambito, una promozione lanciata da Euronics potrebbe risultare particolarmente interessante. La catena di elettronica ha avviato uno sconto su un prodotto di punta: l’aspirapolvere del marchio Dyson.

Attualmente, l’aspirapolvere Dyson V8 Absolute è disponibile al prezzo di 329 euro sul sito di Euronics. Questo rappresenta un notevole risparmio rispetto al prezzo consigliato di 499 euro, come indicato sul portale della catena. L’offerta, parte dell’iniziativa “Star Bonus“, rimarrà attiva fino al 16 aprile 2025, o fino ad esaurimento delle scorte.

Caratteristiche dell’aspirapolvere dyson v8 absolute

L’aspirapolvere senza filo Dyson V8 Absolute offre una versatilità notevole, potendo facilmente trasformarsi in un modello portatile con un semplice clic. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per aspirare anche in spazi ristretti o per pulire superfici elevate. Con un’altra pressione del pulsante, l’aspirapolvere torna alla configurazione tradizionale con bastone, permettendo di adattarsi a diverse esigenze di pulizia.

La potenza d’aspirazione di questo modello raggiunge un massimo di 115 AW, garantendo prestazioni elevate su vari tipi di superfici. Inoltre, la durata della batteria è un altro punto di forza: l’autonomia dichiarata dal produttore è di fino a 40 minuti, rendendo l’aspirapolvere adatto anche per le pulizie più impegnative senza la necessità di ricariche frequenti.

Dettagli e opportunità

Per chi desidera approfondire ulteriormente le funzionalità dell’aspirapolvere Dyson V8 Absolute, il portale di Euronics offre una serie di infografiche dettagliate. Queste risorse visive sono utili per comprendere al meglio le capacità del prodotto e per scoprire come sfruttarne al massimo le potenzialità. La promozione in corso rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un aspirapolvere di alta qualità a un prezzo vantaggioso.