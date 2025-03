Se siete in procinto di investire in un dispositivo che possa semplificare le vostre faccende domestiche, è il momento giusto per considerare un’offerta vantaggiosa proposta da Euronics. La catena di elettronica ha infatti attivato uno sconto speciale per i membri del programma Star Club su un aspirapolvere Dyson.

L’aspirapolvere Dyson V11 Fluffy è attualmente disponibile al prezzo di 399 euro sul sito di Euronics, riservato esclusivamente ai clienti in possesso della carta Star Club, la cui registrazione è gratuita. Il prezzo di listino per questo modello è di 599 euro, offrendo così un risparmio significativo. Inoltre, per chi acquista online, è prevista la consegna gratuita.

Dettagli dell’offerta e scadenza

L’offerta rimarrà attiva fino al 5 marzo 2025, o fino a esaurimento scorte. L’aspirapolvere in questione è disponibile nella colorazione Nickel/Red ed è equipaggiato con un motore Dyson Hyperdymium, capace di raggiungere un’impressionante velocità di 125.000 giri al minuto. La spazzola a rullo morbido garantisce una pulizia efficace, mentre la modalità Eco consente un’autonomia fino a 60 minuti. Per le situazioni che richiedono una pulizia più intensa, è presente anche una modalità Boost.

Informazioni aggiuntive e risorse utili

Se desiderate approfondire ulteriormente le caratteristiche del Dyson V11 Fluffy e le condizioni della promozione, visitando il portale di Euronics avrete accesso a una serie di infografiche dettagliate che illustrano le specifiche tecniche del prodotto. Questo vi permetterà di valutare al meglio l’acquisto e capire come l’aspirapolvere possa soddisfare le vostre esigenze domestiche.