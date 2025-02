Nei diversi contesti mediatici, come documentari, social network e articoli di giornale, si tende a confondere i termini giungla, foresta e bosco. Tuttavia, esistono differenze significative tra questi habitat naturali. Scopriamo insieme quali sono.

Definizioni e classificazione degli habitat

Utilizzando le definizioni del National Vegetation Classification System degli Stati Uniti, la classificazione di un’area come bosco, foresta o giungla dipende principalmente dalla copertura della volta arborea. Se l’area presenta una copertura inferiore al 25%, viene identificata come savana arborea. Quando la copertura si attesta tra il 25% e il 60%, parliamo di un bosco, che è generalmente di dimensioni più contenute rispetto a una foresta. Se non si è in grado di misurare la copertura vegetale, è utile ricordare che i boschi sono sempre più piccoli delle foreste.

Caratteristiche delle foreste

Le foreste, al contrario, presentano una copertura della volta arborea che varia dal 60% al 100%. Questi habitat sono caratterizzati da una maggiore estensione e densità di vegetazione. Esistono vari tipi di foreste, a seconda della loro posizione geografica. Le foreste boreali, ad esempio, si trovano nelle regioni più fredde della Terra, come Canada, Alaska e Russia. In queste aree, le temperature sono rigide e la vegetazione è adattata a queste condizioni estreme.

Tipologie di foreste

Le foreste tropicali occupano invece zone dove la temperatura raramente scende sotto i 18,3 °C. Le foreste subtropicali presentano un clima caldo, ma possono avere periodi di freddo. Queste ultime rappresentano un compromesso tra le foreste tropicali e quelle temperate. Le foreste temperate, infine, sono quelle che mostrano le maggiori variazioni stagionali, con alcuni alberi sempreverdi. In questi ambienti, è comune incontrare animali come gli orsi, che si adattano perfettamente a queste diverse condizioni climatiche.

Giungle e loro caratteristiche

Le giungle, simili alle foreste tropicali e subtropicali, si trovano in regioni calde, ma si differenziano per la presenza di un fitto sottobosco. A differenza delle foreste, le giungle hanno meno alberi con chiome ampie e si sviluppano maggiormente a livello del suolo. Questi luoghi sono spesso rappresentati nei film d’azione e avventura, dove il loro aspetto lussureggiante e misterioso cattura l’immaginazione.

Distinzione tra ecosistemi

Con queste informazioni, ora è possibile distinguere facilmente tra giungla, foresta e bosco, apprezzando la bellezza e la varietà di questi ecosistemi.