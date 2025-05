L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nota come AGCOM, ha preso una posizione ferma nei confronti di Fastweb. Con un provvedimento reso pubblico sul proprio sito ufficiale, l’ente ha annunciato di aver diffidato la compagnia per violazioni relative al teleselling e al telemarketing. Questa iniziativa è il risultato di un’attività di monitoraggio avviata a gennaio 2025.

Il caso è emerso dopo che un utente ha segnalato di aver ricevuto telefonate da numeri sconosciuti, nonostante avesse regolarmente iscritto il proprio numero al Registro delle Opposizioni. Queste chiamate erano finalizzate alla promozione di servizi offerti da Fastweb, un comportamento che contrasta con le normative vigenti.

Le violazioni riscontrate da AGCOM

Nella delibera pubblicata, AGCOM ha evidenziato che “a seguito delle predette verifiche, è emerso che Fastweb, contrariamente a quanto previsto dal Codice di condotta approvato con la delibera n. 197/23/CONS, non ha svolto le previste verifiche”. In particolare, l’ente ha sottolineato che Fastweb non ha controllato se i partner coinvolti nelle attività di teleselling e telemarketing soddisfacessero i requisiti richiesti per operare legalmente.

La diffida è stata emessa anche in considerazione del fatto che Fastweb ha dichiarato di richiedere ai propri partner di comunicare i numeri utilizzati per i contatti prima dell’avvio di ogni campagna promozionale. Questo processo avrebbe dovuto garantire che i numeri fossero registrati correttamente e che i contatti rispettassero le normative vigenti.

Il controllo delle campagne di vendita

AGCOM ha messo in evidenza che nel caso specifico, un partner commerciale di Fastweb ha effettuato contatti utilizzando numeri non autorizzati, incluso uno modificato. Inoltre, l’utente contattato era regolarmente iscritto al Registro delle Opposizioni. Secondo l’Autorità, il sistema di controllo di Fastweb non è stato adeguato per prevenire tali violazioni, lasciando spazio a campagne di vendita non conformi.

L’ente ha dichiarato che “Fastweb non ha previsto efficaci sistemi di verifica e monitoraggio” per garantire il corretto operato dei partner commerciali. Di conseguenza, la compagnia è stata invitata a implementare i controlli necessari per conformarsi alla normativa.

Il Registro delle opposizioni e le sue implicazioni

È importante notare che il Registro delle Opposizioni è stato recentemente ampliato per includere anche i numeri di cellulare, un cambiamento significativo che mira a proteggere i consumatori dalle chiamate indesiderate. Questa evoluzione normativa pone ulteriori responsabilità sulle aziende che operano nel settore delle telecomunicazioni e del marketing.

Le misure adottate da AGCOM nei confronti di Fastweb evidenziano l’impegno dell’ente nel garantire il rispetto delle normative e la protezione dei diritti dei consumatori. La vigilanza continua e l’adozione di misure correttive saranno fondamentali per evitare che simili situazioni si ripetano in futuro.