La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, che si svolge nel mese di marzo 2025, offre ai consumatori l’opportunità di acquistare SSD portatili a prezzi scontati. Tra le promozioni, spiccano modelli compatibili con MagSafe per iPhone, rendendo l’acquisto ancora più interessante per gli utenti Apple.

Orico K20mini

Il modello Orico K20mini, un SSD portatile da 512 GB, è attualmente in promozione. Sebbene supporti il MagSafe per iPhone, occorre notare che non funziona in modalità wireless e deve essere collegato al dispositivo tramite cavo. Grazie a uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino di 69,99 euro, è possibile acquistarlo a soli 55 euro. Questa offerta è disponibile sulla piattaforma di Amazon, dove gli utenti possono accedere direttamente alla pagina dell’offerta.

Orico B5plus

Un’altra proposta interessante è l’Orico B5PLUS, un SSD esterno da 1TB. Questo dispositivo compatto può essere collegato sia a porte USB-C che a porte USB-A tramite cavo USB. Attualmente, l’SSD è in offerta con uno sconto del 35% rispetto al prezzo medio di 99,99 euro, risultando quindi al costo di 64 euro. Anche in questo caso, gli acquirenti possono visitare la pagina dedicata su Amazon per sfruttare questa promozione.

Orico A20plus

Infine, l’Orico A20PLUS rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un SSD esterno da 1TB con MagSafe. Questo modello si distingue per la sua praticità, in quanto non richiede alcun cavo per essere utilizzato con iPhone: basta agganciarlo al telefono per il riconoscimento automatico. In promozione, è disponibile con uno sconto del 28% rispetto al prezzo di listino di 129,99 euro, portando il costo finale a 80 euro. Gli utenti possono trovare questa offerta direttamente su Amazon, dove è possibile effettuare l’acquisto.

Per chi desidera risparmiare ulteriormente sulle spese di spedizione, è consigliabile iscriversi ad Amazon Prime. La piattaforma offre un periodo di prova di 30 giorni gratuito, con vantaggi esclusivi come l’accesso a Prime Video e Prime Gaming. Inoltre, gli studenti possono beneficiare di un periodo di prova di 90 giorni gratuito. Amazon propone anche vantaggi aggiuntivi, come tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, rendendo l’iscrizione a questi servizi un’opzione interessante per gli utenti.