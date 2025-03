Mentre prosegue la copertura con la Fibra Vera FTTH di Open Fiber, l’operatore ha recentemente completato l’estensione della rete a ulteriori 50 comuni in Italia. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso la diffusione della connettività ad alta velocità nel paese.

Nuove coperture con fibra ottica FTTH

In particolare, sono 22 i nuovi comuni che ora possono beneficiare della tecnologia fibra ottica FTTH di Open Fiber. Tra questi, si annoverano località come Campi Salentina, Canicattì, Casteltermini, Delia, Francavilla Fontana, Grottaglie, Ischitella, Lipomo, Mattinata, Mazzarino, Niscemi, Offlaga, Rio Saliceto, Roccaforzata, San Felice sul Panaro, San Giovanni Gemini, San Nicandro Garganico, San Possidonio, San Sebastiano al Vesuvio, Siculiana, Villa San Giovanni in Tuscia e Villalba. Questi comuni ora possono accedere a una connessione internet più veloce e stabile, migliorando così l’esperienza di navigazione per residenti e imprese.

Espansione della rete FWA gigabit

Per quanto riguarda la rete FWA Gigabit, Open Fiber ha esteso la sua copertura a 28 nuovi comuni. Tra questi, si trovano Alcamo, Anzola dell’Emilia, Barzana, Bonavigo, Cairate, Caltagirone, Castel del Piano, Erba, Fagnano Olona, Isola del Liri, La Valletta Brianza, Lavagno, Legnago, Miggiano, Minerbe, Mulazzano, Piove di Sacco, Pontelongo, Quinto Vicentino, Renate, San Giovanni in Persiceto, San Giuliano Terme, Santa Croce sull’Arno, Sogliano Cavour, Solesino, Vecchiano, Veduggio con Colzano e Vicenza. Questa rete FWA offre una valida alternativa alla fibra ottica tradizionale, garantendo connettività anche in aree dove l’installazione della fibra potrebbe non essere praticabile.

Controllo della copertura disponibile

Gli utenti interessati possono verificare la copertura della fibra Open Fiber nel proprio comune attraverso l’apposito strumento disponibile sul sito ufficiale dell’operatore. È importante notare che i dati potrebbero non essere aggiornati in tempo reale, pertanto è possibile che non tutti i civici coperti siano immediatamente visibili. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare nel giro di poche ore, consentendo a più utenti di accedere ai servizi di connettività offerti.

Con queste recenti espansioni, Open Fiber si conferma come uno dei principali attori nel settore delle telecomunicazioni in Italia, contribuendo a un futuro sempre più connesso per il paese.