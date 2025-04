Google ha avviato il rollout di una nuova funzionalità che si preannuncia estremamente vantaggiosa per gli utenti. A partire dal 2025, gli abbonati all’applicazione per Android di Gmail potranno gestire in modo più semplice le loro iscrizioni a newsletter e abbonamenti direttamente dall’app.

Nuovo tab per gestire le iscrizioni

Come riportato da 9to5Mac, è stato introdotto un nuovo tab denominato “Gestisci iscrizioni” all’interno del menù accessibile tramite le tre linee in alto a sinistra. Cliccando su questa opzione, gli utenti possono visualizzare un elenco delle newsletter a cui sono iscritti e, con un semplice clic, annullare l’iscrizione senza dover visitare il sito web del mittente. Questo approccio semplifica notevolmente il processo di gestione delle comunicazioni via email.

Disponibilità e compatibilità

Attualmente, questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti Android di Gmail, e non ci sono informazioni ufficiali riguardo a un possibile rilascio per gli utenti iOS. Secondo le informazioni di 9to5Mac, il sistema è progettato per essere intuitivo: gli utenti possono annullare l’iscrizione con un solo click. Tuttavia, inizialmente potrebbe non essere compatibile con tutti i mittenti, il che potrebbe limitare l’efficacia della funzionalità.

Gestione delle aspettative

Google ha anche avvisato che “potrebbero volerci alcuni giorni prima che i mittenti smettano di inviare messaggi” dopo aver utilizzato il link per annullare l’iscrizione. Questo avviso è importante per gestire le aspettative degli utenti riguardo alla tempistica della cessazione delle comunicazioni.

Un modo per celebrare il compleanno di Gmail

Nelle ultime settimane, Gmail ha festeggiato il suo 21° compleanno, e questa nuova funzione sembra essere un modo per celebrare tale traguardo, offrendo agli utenti uno strumento utile per semplificare la loro esperienza con la posta elettronica. La decisione di Google di introdurre questa funzionalità evidenzia l’impegno dell’azienda nel migliorare costantemente i propri servizi e nell’ascoltare le esigenze dei propri utenti.