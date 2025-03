Un’offerta imperdibile è attualmente disponibile su eBay, dove un rivenditore sta proponendo il Google Pixel 8 Pro a un prezzo decisamente vantaggioso rispetto al listino ufficiale.

Dettagli dell’offerta

Il Google Pixel 8 Pro da 128 gigabyte è ora acquistabile a soli 488,60 Euro, un notevole ribasso rispetto ai precedenti 999 Euro. Questo sconto è reso possibile dal venditore UpgradeElettronica, che vanta un impressionante 99,8% di feedback positivi. L’azienda assicura una consegna rapida e offre la possibilità di suddividere il pagamento in tre rate tramite Klarna, senza interessi e senza spese aggiuntive. Per chi è interessato, è possibile accedere all’offerta immediatamente.

Caratteristiche del dispositivo

Il Google Pixel 8 Pro si distingue per il suo display da 6,7 pollici con un refresh rate di 120Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e reattiva. Questo dispositivo è alimentato dal processore Titan M2 e presenta una tripla fotocamera posteriore, con una lente principale da 50 megapixel. Per gli appassionati di selfie, la fotocamera frontale da 10,5 megapixel offre risultati di alta qualità, sia per le videochiamate che per le immagini personali.