Il settore degli smartphone sta evolvendo rapidamente verso dispositivi sempre più grandi. Negli ultimi anni, si è assistito a un passaggio da schermi di 5 pollici a modelli che superano i 6 pollici, con l’obiettivo di avvicinarsi ai 7 pollici. Questa tendenza è principalmente guidata dalla crescente richiesta da parte degli utenti di fruire di contenuti multimediali in mobilità, rendendo gli smartphone strumenti ideali per la visione di film, serie TV e giochi.

Tuttavia, questa corsa verso schermi più ampi ha portato a un significativo aumento del peso degli smartphone, rendendoli più ingombranti e meno pratici da trasportare. In un contesto di mercato dove la leggerezza è sempre più apprezzata, si presentano tre modelli che, nonostante le dimensioni generose dei loro display, riescono a mantenere un peso contenuto.

iPhone 16e

Il nuovo iPhone 16e si distingue per il suo peso estremamente ridotto, che si attesta a soli 167 grammi, rendendolo il modello più leggero della gamma iPhone attuale. Nonostante non disponga della seconda fotocamera, il suo design utilizza materiali leggeri, come l’alluminio per il telaio laterale, che contribuiscono a questa leggerezza. Questo smartphone è ideale per coloro che cercano un dispositivo maneggevole senza compromettere le prestazioni. La scelta di Apple di mantenere un peso così contenuto è una strategia mirata a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla portabilità.

Samsung Galaxy S25+

Salendo di livello, il Samsung Galaxy S25+ emerge come un top di gamma che, pur mantenendosi sotto i 200 grammi, offre prestazioni eccellenti. Con il suo display da 6.7 pollici, questo smartphone rappresenta una delle migliori opzioni sul mercato. La versione ampliata di questo dispositivo è dotata di componenti hardware di alta qualità, rendendolo un concorrente formidabile nel panorama degli smartphone. A differenza dell’iPhone 16e, il Galaxy S25+ è equipaggiato con tre sensori fotografici sul retro, permettendo una versatilità maggiore nella cattura di immagini e video. La scelta di materiali di alta qualità si riflette anche nel design, che combina eleganza e funzionalità.

Pixel 8a

Infine, il Pixel 8a si presenta come la proposta più economica tra i modelli esaminati, pesando solo 188 grammi. Questo smartphone della serie Pixel del 2024 offre un display pOLED da 6.3 pollici, che, sebbene non sia il più grande, è sufficiente per un’esperienza multimediale soddisfacente. La sua leggerezza è il risultato di un design che prevede solo due sensori fotografici e l’impiego di materiali più accessibili rispetto ai modelli di fascia alta come il Pixel 9 e 9 Pro. Questo lo rende un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo economico ma performante, senza rinunciare alla qualità.

Questi tre smartphone rappresentano soluzioni interessanti per chi desidera un dispositivo leggero e maneggevole, in un mercato sempre più orientato verso schermi grandi e pesanti.