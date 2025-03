La fotografia notturna è un aspetto cruciale per valutare le capacità fotografiche degli smartphone moderni. Nel mese di marzo 2025, diversi dispositivi si sono distinti per la loro abilità nel catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Di seguito, esaminiamo tre modelli che si sono affermati come leader nel settore.

Samsung galaxy s25 ultra

Il Samsung Galaxy S25 Ultra, l’ultima proposta di Samsung, offre prestazioni fotografiche di rilievo. La versione con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di archiviazione è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 1599 Euro. Questo dispositivo si distingue per un comparto fotografico significativamente migliorato rispetto ai modelli precedenti, grazie all’integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale che ottimizzano gli scatti notturni. La fotocamera principale da 200 megapixel è supportata da due ulteriori sensori da 10 megapixel, con zoom ottico 3x e 10x, e un sensore da 12 megapixel. Inoltre, la modalità notte è dotata di tecnologie avanzate che uniscono più immagini per ridurre il rumore e migliorare la qualità finale delle fotografie.

Xiaomi 15 ultra

Un altro dispositivo di spicco è il Xiaomi 15 Ultra, presentato al Mobile World Congress di Barcellona a febbraio 2025. Questo smartphone è equipaggiato con un sistema di fotocamere avanzato, che include una lente principale da 200 megapixel e una fotocamera periscopica da 50 megapixel con zoom ottico 10x e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Il dispositivo, proposto al prezzo di 1499 Euro, sfrutta anch’esso l’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni fotografiche in condizioni di scarsa luminosità, garantendo risultati di alta qualità anche durante la notte.

Google pixel 9 pro xl

Infine, il Google Pixel 9 Pro XL si presenta come una delle migliori scelte per gli appassionati di fotografia notturna. Attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 949 Euro, questo smartphone di Google offre una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica dell’immagine. A completare il sistema fotografico ci sono un obiettivo ultra grandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo da 48 megapixel. Il Pixel 9 Pro XL integra numerose funzionalità di intelligenza artificiale, che ottimizzano ulteriormente la qualità delle immagini scattate, rendendolo un’opzione molto valida per chi desidera catturare momenti indimenticabili anche al buio.

Questi modelli rappresentano il meglio della tecnologia attuale nel campo della fotografia notturna, dimostrando come l’innovazione continui a spingere i limiti delle capacità fotografiche degli smartphone.