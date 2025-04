LG sta continuando a stabilire nuovi record nel settore delle Smart TV, in particolare per quanto riguarda i modelli dotati di tecnologia OLED. Oggi, 15 marzo 2025, vogliamo mettere in evidenza il modello di punta del marchio sudcoreano, attualmente disponibile a prezzi straordinari con notevoli sconti sul noto store di Amazon.

Risultati di vendita di LG nel settore OLED

Recentemente, LG ha annunciato risultati di vendita eccezionali per le proprie TV OLED, confermandosi leader indiscusso nel mercato. Secondo le ultime statistiche, l’azienda ha venduto oltre tre milioni di TV OLED nell’ultimo anno. Tra i modelli più apprezzati c’è l’LG G4 (codice OLED65G46LS), che presenta uno schermo da 65 pollici, ideale per chi cerca un’esperienza visiva di altissima qualità. Questo dispositivo è progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, combinando un design elegante con immagini di qualità superiore, un sistema audio di alto livello e un sistema operativo che garantisce aggiornamenti prolungati.

Qualità dell’immagine e tecnologie avanzate

Il modello LG G4 si distingue per l’uso di pixel auto-illuminanti, che garantiscono neri profondi, contrasti eccezionali e colori realistici. Ogni contenuto, che si tratti di un film, una serie TV o un evento sportivo, viene riprodotto con una qualità visiva senza precedenti. Le tecnologie integrate, come il Brightness Booster, sono progettate per aumentare la luminosità dell’immagine, consentendo di apprezzare ogni dettaglio anche in ambienti ben illuminati. Questa TV mantiene una visione realistica in qualsiasi condizione di luce, senza compromettere la qualità dei neri.

Design e funzionalità del prodotto

Il design del LG G4 gioca un ruolo fondamentale nell’esperienza visiva, con cornici sottili che riducono le distrazioni durante la visione. Questo dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico e, grazie alla base integrata, consente di godere dello spettacolo da diverse angolazioni. Il processore α9 Gen5, potenziato con AI, analizza in tempo reale il contenuto visualizzato, ottimizzando automaticamente la qualità delle immagini e del suono. Il sistema audio include il supporto per Dolby Atmos, offrendo un suono avvolgente e un’esperienza di visione arricchita.

Compatibilità e opzioni di controllo

Un altro punto di forza del LG G4 è la sua compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa, che permette il controllo vocale per cambiare canale, regolare il volume e aprire applicazioni. Il sistema operativo webOS offre accesso a tutte le principali app di streaming, rendendo questo televisore un centro di intrattenimento completo. Gli appassionati di gaming apprezzeranno anche la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, il supporto per HDMI 2.1, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync, che riducono il tearing e il lag durante il gioco.

Offerta imperdibile su Amazon

Attualmente, l’LG G4 è disponibile al prezzo di 1949,99 euro, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo originale di 3199,00 euro. Aggiungendo il prodotto al carrello, gli utenti possono ricevere un ulteriore sconto di 150,99 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera portare a casa un prodotto di alta gamma a un prezzo accessibile.