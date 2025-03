Negli ultimi anni, il mercato degli auricolari true wireless ha conosciuto una crescita esponenziale, con un’ampia gamma di modelli disponibili a prezzi accessibili. Nel 2025, è possibile trovare alternative valide ai modelli di fascia alta, senza compromettere la qualità audio. Ecco tre proposte interessanti per chi cerca auricolari economici ma performanti.

Samsung galaxy buds fe

A partire da 60,21 Euro, invece di 109 Euro, è possibile acquistare le Samsung Galaxy Buds FE. Questi auricolari entry-level della celebre gamma Galaxy si distinguono per la loro efficace cancellazione attiva del rumore. Con un’autonomia di 6 ore in modalità ANC attiva, si arriva a ben 21 ore grazie alla custodia di ricarica. Questo rende le Galaxy Buds FE un’ottima scelta per chi desidera un prodotto di qualità senza spendere una fortuna. Grazie a un design ergonomico, si adattano comodamente all’orecchio, permettendo di ascoltare musica o effettuare chiamate per lunghi periodi senza fastidi.

Oppo enco buds2

Scendendo ulteriormente di prezzo, gli Oppo Enco Buds2 sono disponibili a 24,99 Euro su Amazon. Questi auricolari true wireless sono dotati di driver da 10 mm, che garantiscono un suono di buona qualità. Pur non avendo la cancellazione attiva del rumore, offrono un’autonomia fino a 7 ore con una singola carica e possono raggiungere le 28 ore con la custodia di ricarica. La leggerezza e la praticità degli Oppo Enco Buds2 li rendono ideali per l’uso quotidiano, sia per ascoltare musica che per le chiamate, senza rinunciare a un’esperienza sonora soddisfacente.

Jbl wave 200tws

Infine, a 40,70 Euro, i JBL Wave 200TWS rappresentano una scelta interessante per chi cerca cuffie true wireless essenziali. Questi auricolari non sono dotati di cancellazione attiva del rumore, ma si concentrano su un audio ben bilanciato. Con un’autonomia di 5 ore in riproduzione continua, e fino a 20 ore grazie alla custodia, sono adatti per chi utilizza gli auricolari per lunghe sessioni. La qualità del suono è apprezzabile, rendendoli un’opzione valida per gli amanti della musica che non vogliono spendere troppo.

In aggiunta, Amazon offre vantaggi esclusivi come tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, permettendo agli utenti di esplorare una vasta gamma di contenuti audio e letterari. Con queste offerte, è possibile godere di una varietà di esperienze senza costi aggiuntivi.