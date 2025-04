Dopo le attese presentazioni di IFA 2024 e del CES 2025, la compagnia cinese MOVA ha fatto il suo ritorno a Berlino per lanciare ufficialmente i suoi nuovi prodotti destinati al mercato europeo. Durante l’evento, sono stati svelati i robot aspirapolvere V50 Ultra Complete e Z50 Ultra, due modelli che promettono di rivoluzionare il settore della pulizia domestica.

Il mova v50 ultra complete

Il robot MOVA V50 Ultra Complete rappresenta il nuovo modello di punta del marchio. Questo dispositivo è equipaggiato con un avanzato sistema di navigazione chiamato FlexiRise, che include un sensore di profondità per ottimizzare il percorso di pulizia. Un aspetto distintivo è il sistema StepMaster, che consente al robot di affrontare scalini fino a 6 cm (4+2 cm). Con un potente motore TurboForce7, capace di generare un’aspirazione fino a 24.000 Pa, il V50 Ultra Complete si propone come un alleato efficace per la pulizia. Inoltre, il sistema OmniDry asciuga il contenitore della polvere, prevenendo la formazione di muffe e garantendo un ambiente più salubre. La modalità Boost 2.0 è una caratteristica che ottimizza ulteriormente le prestazioni di pulizia, specialmente in presenza di animali domestici.

Il mova z50 ultra

Un altro prodotto di punta presentato è il MOVA Z50 Ultra, che si distingue per le sue tecnologie all’avanguardia. Tra le funzioni innovative spicca il sistema HydroSync Mopping, che permette al robot di raccogliere costantemente l’acqua sporca dal mocio mentre spruzza acqua calda a 36 gradi, offrendo così una pulizia di alta qualità. Questo modello è dotato della tecnologia AI Sensing Tech, che gestisce in modo intelligente sia il robot che la stazione di ricarica. Con un’aspirazione che raggiunge i 19.000 Pa, il sistema di pulizia è supportato da un meccanismo CleanLift a 4 stadi, che regola le spazzole laterali, le spazzole a rullo e i doppi moci con pad, assicurando risultati eccellenti.

Disponibilità e prezzi

Il MOVA V50 Ultra Complete sarà disponibile a partire dal 24 aprile 2025, al prezzo di 1.399 euro. In aggiunta, i clienti riceveranno un kit di manutenzione gratuito della durata di un anno. Inoltre, dal 24 aprile al 7 maggio 2025, sarà possibile usufruire di uno sconto di 100 euro. Per quanto riguarda il MOVA Z50 Ultra, questo modello sarà in commercio a partire dal 30 aprile 2025, con un prezzo di 1.199 euro. I primi clienti potranno beneficiare di uno sconto di 200 euro valido fino al 13 maggio 2025.

A Berlino, MOVA ha presentato anche il nuovo X4 Pro, disponibile in offerta lancio per il mese di aprile 2025, segnando un ulteriore passo avanti nell’innovazione tecnologica del marchio.