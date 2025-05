Recentemente, il mercato ha visto l’arrivo del nuovo Samsung Galaxy A36, un dispositivo che ha già attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia. A partire da questo mese di marzo 2025, gli utenti possono sfruttare una serie di vantaggiose offerte su Amazon, rendendo l’acquisto di questo smartphone ancora più interessante.

Samsung galaxy a36 5g (6/128gb)

Il primo modello in promozione è il Samsung Galaxy A36 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Questo smartphone, dotato di un ampio display Super AMOLED da 6,7 pollici e di una batteria potente da 5.000 mAh, è disponibile in quattro diverse colorazioni. Grazie a uno sconto del 10% rispetto al prezzo di listino di 399,99 euro, il costo finale scende a soli 359 euro. Questa offerta è accessibile direttamente sulla piattaforma di Amazon, dove è possibile trovare ulteriori dettagli e opzioni di acquisto.

Samsung galaxy a36 5g (8/128gb)

Un’altra opzione disponibile è il Samsung Galaxy A36 con 8 GB di RAM. Le specifiche tecniche sono identiche a quelle del modello precedente, ma con una maggiore capacità di memoria RAM. Anche in questo caso, gli utenti possono scegliere tra le varie colorazioni in offerta. Con un taglio di prezzo del 10%, il costo di questo smartphone è fissato a 449 euro, disponibile esclusivamente su Amazon. Gli acquirenti possono visitare il sito per ulteriori informazioni e per procedere all’acquisto.

In aggiunta, Amazon offre una speciale promozione per gli studenti. Gli iscritti al programma Amazon Prime Student possono beneficiare di tre mesi di servizio gratuito, che include spedizioni Prime senza costi aggiuntivi, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi tramite Prime Gaming e molto altro. Questa iniziativa rappresenta un’ottima opportunità per gli studenti che desiderano risparmiare sull’acquisto di tecnologia e intrattenimento.