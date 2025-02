Spesso la percezione umana si discosta dall’idea che anche gli animali possano mostrare comportamenti altruistici e di cura verso i propri simili. Tuttavia, recenti studi scientifici mettono in discussione questa visione antropocentrica, rivelando che anche altre specie, in particolare i roditori, sono capaci di atti di solidarietà e assistenza in situazioni di emergenza.

Lo studio sui roditori e i comportamenti altruistici

Un’importante ricerca condotta da scienziati dell’University of Southern California di Los Angeles ha portato alla luce un aspetto sorprendente del comportamento dei topi. Pubblicato su Science, il lavoro ha rivelato che i topi domestici e di campagna mostrano abilità nel prendersi cura dei loro simili in difficoltà. Gli esperti hanno condotto esperimenti in cui topi anestetizzati venivano posti davanti a topi di laboratorio, appartenenti alla loro famiglia o al loro gruppo di amici.

In queste situazioni, i topi hanno dimostrato una reazione di preoccupazione palpabile per i loro compagni immobili. Hanno iniziato a palpeggiare il petto dei topi in difficoltà, cercando di rianimarli e persino tentando di tirare fuori la lingua dalla bocca per prevenire soffocamenti. Questo comportamento ha sorpreso i ricercatori, poiché ricorda le manovre di rianimazione praticate dagli operatori sanitari umani.

Le tecniche di rianimazione dei topi

I risultati dello studio hanno mostrato che alcuni esemplari di topo, in un momento di disperazione, hanno tentato di praticare la respirazione bocca a bocca. Questa manovra, sebbene complessa a causa della morfologia del muso dei roditori, ha evidenziato un intento altruistico e una comprensione della situazione critica.

In ulteriori test, i topi hanno dimostrato di essere in grado di rimuovere correttamente corpi estranei dalla bocca dei loro compagni privi di sensi nell’80% dei casi. Questi risultati non solo mettono in evidenza la capacità di sviluppare comportamenti altruistici, ma dimostrano anche una notevole abilità nel risolvere problemi medici, suggerendo che tali comportamenti possano essere innati tra gli animali sociali.

Implicazioni e considerazioni etologiche

I ricercatori hanno sottolineato che le risposte di emergenza osservate nei roditori potrebbero essere un comportamento innato, comune tra le specie sociali. Secondo i loro studi, assistere i membri esanimi del gruppo potrebbe contribuire a migliorare la coesione e la sopravvivenza della comunità. Il video che documenta i topi mentre tentano di rianimare i loro amici anestetizzati è stato accolto come una delle prove più significative dell’altruismo in altre specie di mammiferi.

Tuttavia, gli esperti avvertono contro l’antropomorfizzazione di tali comportamenti. È fondamentale considerare le peculiarità di ciascuna specie e non cadere nell’errore di attribuire motivazioni umane a reazioni animali. Le scoperte di questo studio offrono una nuova prospettiva sulla vita sociale degli animali e sul loro potenziale per l’altruismo, aprendo la strada a ulteriori ricerche in questo affascinante campo della biologia.