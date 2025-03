Recentemente, il responsabile della divisione device di Amazon, Panos Panay, ha rilasciato un’intervista a Bloomberg, in cui ha delineato le ambizioni della società riguardo al nuovo assistente vocale, Alexa+. Questa presentazione ha avuto luogo solo poche settimane fa, e già si parla di una strategia volta ad ampliare significativamente le funzionalità e la presenza di Alexa sul mercato.

Panay ha dichiarato che Amazon punta a raggiungere “la perfezione in ogni singolo prodotto che spediamo”. A tal fine, la società sta pianificando una riprogettazione completa della sua gamma di dispositivi, con l’obiettivo di offrire prodotti più accessibili, che si collochino nelle fasce media e premium. I nuovi dispositivi potrebbero essere classificati con le etichette “entry, core o signature”, a seconda delle loro caratteristiche e del target di mercato.

Caratteristiche chiave dei nuovi dispositivi

Durante l’intervista, Panay ha evidenziato alcune delle innovazioni più significative che i clienti possono aspettarsi dai dispositivi futuri. Tra queste, la maggiore durata della batteria per i dispositivi portatili è una priorità. Per gli smart speaker, la qualità del suono sarà un elemento centrale, mentre per tutti i dispositivi ci sarà un focus sulla maggiore sicurezza. Queste caratteristiche mirano a rendere l’esperienza dell’utente più soddisfacente e sicura, in un contesto in cui la tecnologia è sempre più integrata nella vita quotidiana.

Tempistiche di lancio e mercato italiano

Secondo le informazioni circolanti, i primi dispositivi dotati di Alexa+ sono previsti per l’autunno del 2025, con un lancio che potrebbe avvenire tra agosto e ottobre. Tuttavia, resta da chiarire la situazione per il mercato italiano, poiché al momento non ci sono indicazioni concrete sull’arrivo dell’assistente vocale nel nostro paese. Questa incertezza potrebbe influenzare le aspettative degli utenti italiani, che attendono con interesse le novità in arrivo.

Nuove categorie di prodotto

Un aspetto intrigante emerso dalla conversazione è la possibilità di introdurre Alexa+ in nuove categorie di prodotto. Panay ha menzionato l’interesse verso gli indossabili, come occhiali intelligenti e dispositivi da polso come gli smartwatch. Tuttavia, non è chiaro se questi nuovi sviluppi saranno disponibili già nel 2025 o se sarà necessario attendere ulteriormente. La diversificazione dei prodotti potrebbe rappresentare una mossa strategica per Amazon, ampliando il proprio ecosistema e rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.