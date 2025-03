Le ultime notizie riguardanti la possibile data di lancio del Galaxy S25 Edge stanno suscitando notevole interesse tra gli appassionati di tecnologia. Secondo un rapporto diffuso da SE Daily, attraverso il noto leaker Jukanlosreve, sembra che la presentazione ufficiale del nuovo smartphone di Samsung sia imminente.

Data di lancio e disponibilità

Samsung ha programmato un evento dedicato al Galaxy S25 Edge, che si terrà il 16 aprile 2025. In questa occasione, il colosso coreano presenterà il dispositivo, mentre la disponibilità sul mercato è prevista per maggio 2025, inizialmente in alcuni mercati selezionati, tra cui la Corea del Sud. Tuttavia, le prime forniture potrebbero essere limitate, con una produzione iniziale stimata in sole 40.000 unità. Questa strategia permette a Samsung di monitorare l’interesse e la risposta del pubblico nei confronti del nuovo modello.

Caratteristiche del Galaxy S25 Edge

Il Galaxy S25 Edge si distingue per un display OLED da 6,6 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Rispetto al Galaxy S25 Base, questo modello risulta leggermente più grande, ma più compatto rispetto al Galaxy S25+. I rumor indicano anche che il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 3900 mAh e utilizzerà la variante 7-core dello Snapdragon 8 Elite, promettendo prestazioni elevate.

Prossimi lanci di Samsung

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di novità per Samsung. Dopo il lancio del Galaxy S25 Edge, l’azienda ha in programma di presentare anche i modelli Z Fold 7 e Z Flip 7. Recentemente, sono emerse indiscrezioni e immagini riguardanti il Galaxy Z Flip 7, alimentando ulteriormente l’attesa tra i consumatori e gli esperti del settore.

Il mercato degli smartphone

In questo contesto, il mercato degli smartphone è in continua evoluzione, e Samsung sembra pronta a consolidare la sua posizione con questi nuovi lanci, cercando di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente e attento alle innovazioni tecnologiche.