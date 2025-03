Nel mese di marzo 2025, l’attenzione si concentra sui listini dei principali produttori di smartphone, con un focus particolare su Motorola e sulle opzioni disponibili nella fascia di prezzo inferiore ai 200 euro. In questo contesto, emerge il Motorola moto G85 5G, un dispositivo che si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo.

Il motorola moto g85 5g

Il Motorola moto G85 5G si presenta come la scelta più vantaggiosa per gli utenti che cercano un dispositivo economico ma ricco di funzionalità. La versione con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna è attualmente in offerta a 198 euro, un notevole abbattimento rispetto al prezzo di listino di 349 euro. Questa offerta rende il moto G85 5G un’opzione molto competitiva nel mercato attuale.

Caratteristiche tecniche

Il dispositivo è caratterizzato da un display curvo pOLED da 6,67 pollici FHD+, che offre un’esperienza visiva di alta qualità, supportando anche la tecnologia Dolby Atmos per un audio immersivo. Il refresh rate di 120Hz garantisce una fluidità nelle operazioni quotidiane e nei giochi, rendendo il moto G85 5G particolarmente adatto per gli utenti più esigenti.

Sotto il cofano, il processore Snapdragon 6s Gen 3 non solo garantisce prestazioni elevate, ma supporta anche la connettività 5G, permettendo agli utenti di sfruttare le reti di nuova generazione per una navigazione più veloce e reattiva.

Fotocamera e batteria

La scocca posteriore del dispositivo è dotata di una doppia fotocamera, con un obiettivo principale da 50 megapixel e un secondo obiettivo da 8 megapixel, permettendo di catturare immagini di alta qualità in diverse condizioni di luce. La batteria, con una capacità di 5000 mAh, assicura un’autonomia che può arrivare fino a 36 ore, secondo le dichiarazioni del produttore. La funzione di ricarica rapida consente di ripristinare rapidamente l’energia, rendendo il moto G85 5G un compagno affidabile per l’uso quotidiano.

In aggiunta, il prodotto è coperto da tutti i vantaggi offerti da Amazon Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni dalla data di consegna, rendendo l’acquisto ancora più sicuro per i consumatori.

Accessori consigliati

Per completare l’esperienza con il Motorola moto G85 5G, un accessorio consigliato è la SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC, che consente di espandere la memoria del dispositivo. Questo prodotto è attualmente uno dei più venduti su Amazon, contribuendo a rendere il moto G85 5G una scelta ancora più versatile per gli utenti che desiderano massimizzare le capacità del loro smartphone.