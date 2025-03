Il Motorola Edge 50 Pro si presenta come un dispositivo che riesce a bilanciare perfettamente le prestazioni tra la fascia media e quella alta del mercato smartphone. Con un prezzo di circa 380 euro, rappresenta un’ottima scelta per chi desidera un telefono all’avanguardia senza superare il budget di 500 euro. Questo modello, lanciato nel 2025, si distingue per un design moderno e funzionalità avanzate, rendendolo un’opzione interessante per gli utenti più esigenti.

Caratteristiche tecniche di Motorola Edge 50 Pro

Il Motorola Edge 50 Pro si distingue per il suo schermo da 6.7 pollici con una risoluzione di 1.220 x 2.712 pixel. La densità dei pixel arriva a 446 PPI, mentre il refresh rate è di 144 Hz, un aspetto particolarmente apprezzato dagli appassionati di gaming. La luminosità massima di 2.000 nit consente di utilizzare il dispositivo anche in condizioni di luce diretta, rendendolo ideale per chi gioca all’aperto o utilizza il telefono in situazioni di forte illuminazione.

Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, un chip realizzato con tecnologia a 4 nanometri. Completano il pacchetto 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, anche se quest’ultima non è espandibile. La batteria è un altro punto di forza: con una capacità di 4.500 mAh, supporta la ricarica rapida fino a 125 W, un vantaggio significativo per chi ha bisogno di ricaricare rapidamente il proprio dispositivo durante la giornata.

Comparto fotografico di Motorola Edge 50 Pro

Il settore fotografico del Motorola Edge 50 Pro è stato curato con attenzione, offrendo un sistema di fotocamere di alta qualità. La fotocamera principale è un modello da 50 megapixel con apertura f/1.4 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che garantisce scatti nitidi e dettagliati in diverse condizioni di luce. Accanto a questa, è presente una fotocamera ultra-wide da 13 megapixel con apertura f/2.2, capace di catturare immagini con un campo visivo di 120 gradi.

Completa il set un teleobiettivo con zoom ottico 3X, dotato di 10 megapixel e apertura f/2.0. Questo mix di fotocamere consente di affrontare con successo diverse situazioni fotografiche, dal paesaggio ai ritratti, rendendo il dispositivo versatile e adatto per l’uso quotidiano.

Il Motorola Edge 50 Pro è quindi una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo equilibrato, in grado di soddisfare le esigenze quotidiane senza compromettere le prestazioni, il tutto a un prezzo competitivo.