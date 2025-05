Un post pubblicato sul blog ufficiale di Google, rapidamente rimosso ma recuperato dai colleghi di 9to5Google, ha accidentalmente rivelato il nuovo linguaggio di design di Android, denominato Material 3 Expressive. In attesa della presentazione ufficiale fissata per il Google I/O 2025, è già possibile dare uno sguardo a diverse immagini di questo innovativo Material 3 Expressive, progettato per rendere l’interfaccia del sistema operativo più intuitiva, colorata e accessibile. Google ha sottolineato che questo rappresenta il redesign più approfondito della sua storia, frutto di ben 46 cicli di test che hanno coinvolto oltre 18mila partecipanti.

Innovazioni nel design e usabilità

Rispetto alle versioni precedenti, Google ha deciso di utilizzare colori, forme, dimensioni e movimenti in modo più strategico, con l’obiettivo di migliorare l’usabilità. Tra i feedback ricevuti, gli utenti hanno confermato una maggiore facilità nel localizzare gli elementi chiave del sistema operativo, rispetto al precedente Material 3. Inoltre, Google ha posto particolare attenzione sulla inclusività generazionale, evidenziando come studi recenti abbiano dimostrato che gli utenti sopra i 45 anni interagiscono con l’interfaccia con la stessa rapidità dei più giovani.

Per raggiungere questo traguardo, Google ha analizzato indicatori chiave: ha osservato dove gli utenti tendono a focalizzarsi per primi, quali elementi di caricamento rendono l’attesa più tollerabile e quale sia la dimensione ideale dei pulsanti per facilitare le interazioni. Questi studi hanno permesso di ottimizzare l’esperienza utente, rendendo l’interazione con il sistema più fluida e naturale.

Nuove funzionalità e design rinnovato

Tra le innovazioni previste nel nuovo linguaggio di design ci saranno anche nuovi font per l’orologio, icone della barra di stato ridisegnate, un menù delle impostazioni rapide completamente rinnovato e un’app Google Orologio sviluppata da zero. Queste modifiche mirano a fornire un’esperienza utente più coerente e moderna, in linea con le aspettative di un pubblico sempre più diversificato e tecnologicamente esperto.

Nelle ultime ore, sono emerse anche alcune indiscrezioni e video che mostrano come sarà Android 16, alimentando ulteriormente l’attesa per il grande evento di Google. Con queste novità, l’azienda di Mountain View sembra pronta a rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi, ponendo l’accento su un design che abbraccia la diversità e l’accessibilità.