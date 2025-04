Tra i modelli di punta del 2025, il POCO F7 Ultra si distingue come uno dei flagship più competitivi e accessibili sul mercato. Attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 729,90€, questo dispositivo rappresenta l’apice della tecnologia offerta dall’azienda cinese, che quest’anno ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella con un prodotto di alta qualità.

Caratteristiche del display

Il POCO F7 Ultra è dotato di un display OLED di eccellente qualità, con una diagonale di 6,67 pollici. La risoluzione di questo schermo raggiunge il 2K, garantendo immagini nitide e dettagliate. Un aspetto distintivo è il refresh rate, che arriva fino a 120 Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida, ideale per i videogiocatori e per chi consuma contenuti multimediali. Inoltre, il picco di luminosità di 1.800 nit consente di visualizzare i contenuti senza difficoltà anche sotto la luce diretta del sole, rendendo il dispositivo particolarmente versatile per l’uso all’aperto.

Prestazioni e autonomia

All’interno del POCO F7 Ultra, troviamo una componentistica all’avanguardia che non lascia spazio a compromessi. Il cuore pulsante del dispositivo è il chip Snapdragon 8 Elite a 3 nanometri, considerato il miglior processore di Qualcomm per il 2025. A supporto di questo SoC, il telefono offre due varianti di RAM, da 12 o 16 GB, e opzioni di memoria interna da 256 o 512 GB, permettendo così una gestione fluida delle applicazioni e un’ampia capacità di archiviazione. L’autonomia è garantita da una batteria da 5.400 mAh, che supporta la ricarica rapida a 120 W, permettendo di ricaricare il dispositivo in tempi molto brevi, un vantaggio significativo per chi è sempre in movimento.

Comparto fotografico

Il POCO F7 Ultra non delude nemmeno nel comparto fotografico, dotato di ben quattro obiettivi sia sul retro che sul fronte. Nella parte posteriore, spicca un sensore principale stabilizzato otticamente da 50 MP, con apertura f/1.6, capace di catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. A questo si aggiunge una fotocamera ultra-grandangolare da 32 MP con apertura f/2.2, che offre un campo visivo di 120°. Inoltre, il teleobiettivo con zoom ottico 2,5x ha una risoluzione di 50 MP e apertura f/2.0, configurandosi come un obiettivo da 60 mm. Per gli amanti dei selfie, il dispositivo è dotato di una fotocamera frontale da 32 MP, in grado di garantire scatti di ottima qualità.

Il POCO F7 Ultra si presenta quindi come un dispositivo completo, capace di soddisfare le esigenze di un’utenza sempre più esigente, combinando prestazioni elevate, un display di qualità e un comparto fotografico versatile.