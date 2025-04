Oggi, il CMF by Nothing Pro 2 è disponibile a un prezzo straordinario di 49,95 euro, grazie a un’offerta speciale su Amazon che applica uno sconto del 28% sul prezzo di listino di 69 euro. Questa promozione rende l’acquisto di questo dispositivo un’ottima opportunità per chi cerca uno smartwatch di qualità.

Design e materiali del CMF by Nothing Pro 2

Il CMF by Nothing Pro 2 si distingue per il suo design elegante e i materiali di alta qualità. Disponibile in diverse colorazioni, tra cui grigio cenere, arancione, nero e grigio scuro, questo smartwatch offre un aspetto moderno e accattivante. La cassa rotonda ospita un display con una risoluzione di 466 x 466 pixel e una densità di 353 PPI, che garantisce immagini chiare e dettagliate. Inoltre, il dispositivo raggiunge un picco di luminosità di 620 nit, rendendo la visualizzazione delle informazioni semplice anche in condizioni di forte illuminazione.

Funzionalità fitness e monitoraggio della salute

Una delle caratteristiche più apprezzate del Pro 2 è la sezione dedicata al fitness e alla salute. La funzione Active Score permette di quantificare e qualificare l’attività fisica, analizzando dati biometrici come la frequenza cardiaca. Questa funzione è particolarmente utile per chi desidera tenere traccia dei propri progressi e migliorare le proprie performance.

In aggiunta, il dispositivo offre un monitoraggio dettagliato del sonno, consentendo di controllare le ore di riposo notturno. Grazie all’analisi di parametri vitali come l’ossigenazione del sangue e la frequenza cardiaca a riposo, gli utenti possono ottenere una visione completa della propria salute. Il software, sviluppato specificamente da Nothing, arricchisce ulteriormente l’esperienza d’uso, rendendo il CMF by Nothing Pro 2 un dispositivo versatile e intuitivo.

Offerte per studenti e vantaggi di Amazon Prime

Gli studenti possono approfittare di una promozione esclusiva offerta da Amazon Prime, che consente di accedere a tre mesi gratuiti di servizio. Questo abbonamento offre vantaggi significativi, tra cui spedizioni gratuite con Amazon Prime, l’accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molte altre funzionalità. Questa opportunità rende l’acquisto del CMF by Nothing Pro 2 ancora più attraente per i giovani consumatori che desiderano approfittare di un’offerta vantaggiosa.