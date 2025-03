Acquistare un notebook con un design accattivante e uno schermo di alta qualità, simile a quello del MacBook di Apple, ma con il sistema operativo Windows, è ora possibile grazie a un’offerta imperdibile su Amazon.

Un’offerta da non perdere su amazon

Il protagonista di questa promozione è il Samsung Galaxy Book4 Pro, un portatile che coniuga estetica e prestazioni. Attualmente, questo dispositivo è disponibile su Amazon con uno sconto del 48%, portando il prezzo da 1.899 euro a soli 996 euro. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, garantendo così una disponibilità immediata per gli acquirenti.

Caratteristiche tecniche del samsung galaxy book4 pro

Il Samsung Galaxy Book4 Pro è dotato di un display da 14 pollici Dynamic AMOLED 2X touch, che offre una qualità visiva straordinaria. Questo modello è equipaggiato con 16 GB di RAM e un potente processore Intel Core Ultra 7, che assicurano un’esperienza fluida e reattiva. Inoltre, il notebook presenta un’unità SSD da 512 GB, che consente di memorizzare una notevole quantità di dati e applicazioni senza compromettere le prestazioni. È importante notare che nella confezione è inclusa anche la licenza ufficiale di Windows 11 Home, rendendo il dispositivo pronto all’uso fin dal primo avvio.

Vantaggi dell’iscrizione ad amazon prime

Per chi non fosse ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, approfittando di una promozione esclusiva. Gli studenti possono accedere a un vantaggio ulteriore, con la possibilità di avere 3 mesi di Prime a costo zero. Gli abbonati a Prime possono godere di numerosi benefici, tra cui spedizioni rapide e gratuite, accesso a film e serie TV su Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Non mancano anche offerte per la musica e la lettura, con TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible.

Il Samsung Galaxy Book4 Pro rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo elegante e potente, con un’opportunità di acquisto vantaggiosa su Amazon.