La ricerca di un’alternativa valida all’iPad ha trovato una risposta concreta in Huawei. Attualmente, nel mese di aprile 2025, il tablet di punta dell’azienda cinese è il Huawei MatePad Pro, un dispositivo che si distingue per le sue funzionalità avanzate e un design accattivante.

Caratteristiche del Huawei MatePad Pro

Il Huawei MatePad Pro si presenta con un pannello OLED da 13,2 pollici, capace di offrire una risoluzione di 2880 x 1920 pixel. Questo display è progettato per garantire una luminosità di picco fino a 1.000 nits, rendendolo perfetto per l’uso all’aperto anche in condizioni di luce intensa. La scocca in metallo conferisce al tablet una robustezza notevole, con uno spessore di soli 5,5 millimetri e un peso di 580 grammi, facilitando la portabilità.

Dal punto di vista delle prestazioni, il dispositivo è alimentato dal processore Kirin T92 octa-core, supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di ROM. Questa combinazione permette un’esperienza fluida e reattiva, adatta sia per il lavoro che per il tempo libero. La versatilità del tablet si estende anche all’audio, grazie alla presenza di sei altoparlanti, ideali per godere appieno di film, serie TV e giochi.

Funzionalità aggiuntive e comparto fotografico

Un elemento distintivo del Huawei MatePad Pro è la compatibilità con la M-Pencil, una penna digitale che consente di scrivere con precisione e riconosce oltre 10.000 livelli di pressione. Questo strumento si rivela utile per professionisti e studenti, facilitando la presa di appunti e la creazione di contenuti creativi.

Per quanto concerne il comparto fotografico, il tablet è dotato di una doppia fotocamera posteriore composta da una fotocamera principale da 50 MP e un ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale, con una risoluzione di 16 MP, è perfetta per videochiamate e selfie di alta qualità.

Autonomia e ricarica

Un altro aspetto fondamentale del Huawei MatePad Pro è l’autonomia. Il dispositivo è equipaggiato con una batteria da 10.100 mAh, che assicura un utilizzo prolungato senza la necessità di frequenti ricariche. Inoltre, il tablet supporta la ricarica cablata da 100W tramite un caricatore proprietario, permettendo di ricaricare rapidamente la batteria e tornare a utilizzare il dispositivo in tempi brevi.

Per chi fosse interessato all’acquisto, il Huawei MatePad Pro è disponibile su Amazon al prezzo di 999€.