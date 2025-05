Con l’arrivo di maggio 2025, è tempo di analizzare le proposte di Iliad, operatore telefonico francese noto per le sue offerte competitive e senza sorprese. Questo mese, l’attenzione si concentra sulla promozione Giga 200, progettata per soddisfare le esigenze di chi cerca un piano mobile vantaggioso.

La promozione giga 200 di iliad

La promozione Giga 200 è senza dubbio l’offerta di punta di Iliad per maggio 2025. Gli utenti possono attivare questa offerta direttamente sul sito ufficiale di Iliad. Come suggerisce il nome, il piano include un generoso pacchetto di 200 gigabyte di navigazione, accessibile anche in 5G per i dispositivi compatibili.

Il costo mensile per questa offerta è fissato a 9,99 Euro, una cifra che include anche minuti e SMS illimitati. Gli utenti possono così navigare senza preoccupazioni sulla rete di nuova generazione di Iliad, disponibile nelle zone coperte dal 5G. Per verificare la copertura e scoprire quali smartphone supportano questa tecnologia, è possibile visitare la pagina dedicata al 5G di Iliad.

Condizioni dell’offerta e vantaggi

Iliad chiarisce nelle condizioni della promozione che, una volta superati i 200 gigabyte, gli utenti possono continuare a navigare previo consenso, pagando 0,90 Euro ogni 100 megabyte. Per quanto riguarda il roaming, gli abbonati hanno accesso a minuti e SMS illimitati, oltre a 13 gigabyte di roaming in Europa, in conformità con le normative attuali. Il prezzo dell’offerta rimane fisso nel tempo, senza costi aggiuntivi o opzioni nascoste, un aspetto che ha reso Iliad popolare tra i consumatori.

Questa promozione rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un piano mobile solido, con una rete affidabile e senza sorprese. Con la continua espansione del 5G, Iliad si posiziona come un attore chiave nel mercato delle telecomunicazioni, attirando l’attenzione di nuovi clienti e fidelizzando quelli già esistenti.