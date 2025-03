Iliad ha lanciato una nuova e vantaggiosa promozione a partire da marzo 2025, offrendo ai suoi clienti una tariffa competitiva per un pacchetto di 250 gigabyte di internet in 5G. Questa iniziativa si inserisce nel contesto della continua espansione dei servizi di telecomunicazione, puntando a soddisfare le crescenti esigenze di connettività degli utenti.

Dettagli dell’offerta Giga 250

Il pacchetto Giga 250 è disponibile al prezzo di 11,99 euro al mese e comprende un consistente bundle di 250 gigabyte di traffico dati in 5G, oltre a minuti ed SMS illimitati. Per attivare la SIM, è previsto un costo iniziale di 9,99 euro, una spesa una tantum che consente di accedere a questa offerta vantaggiosa. Questa proposta si rivolge a coloro che cercano un’opzione economica per navigare senza limiti e rimanere connessi, sia per lavoro che per svago.

Vantaggi inclusi nell’offerta

L’offerta Giga 250 non si limita solo ai dati e alle comunicazioni illimitate. Include anche una serie di servizi aggiuntivi che arricchiscono l’esperienza dell’utente. Tra questi, si trovano le opzioni Mi Richiami, Hotspot, Segreteria Telefonica e la tecnologia VoLTE. Inoltre, gli utenti possono approfittare di vantaggi esclusivi durante i viaggi in Europa, con minuti ed SMS illimitati e 16 GB di dati in roaming. Questa gamma di servizi rende l’offerta particolarmente allettante per chi viaggia frequentemente o per chi desidera restare connesso anche all’estero.

Utilizzo del 5G e costi aggiuntivi

È importante notare che la tecnologia 5G è disponibile solo su dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G di Iliad. Superati i 250 gigabyte inclusi nel pacchetto, gli utenti possono continuare a navigare a un costo di 0,90 euro ogni 100 megabyte, previa autorizzazione. Questo meccanismo di pagamento consente agli utenti di gestire il proprio consumo di dati in modo flessibile, senza sorprese in bolletta.

Con questa nuova promozione, Iliad si conferma un attore chiave nel mercato della telefonia mobile, cercando di attrarre nuovi clienti e mantenere la propria base esistente attraverso offerte competitive e servizi di qualità.