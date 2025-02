La promozione di Iliad, denominata Top 250, giungerà a scadenza alle ore 19:00 del 2 marzo 2025. Questa offerta consente agli utenti di accedere a ben 250 gigabyte di navigazione in 5G al costo mensile di 9,99 Euro. Si tratta di un’opzione particolarmente vantaggiosa per coloro che necessitano di una connessione dati elevata.

Secondo quanto riportato sulla pagina ufficiale di Iliad, l’offerta Top 250 comprende minuti ed SMS illimitati a un prezzo fisso di 9,99 Euro al mese, con l’assicurazione di un prezzo bloccato e senza possibilità di rimodulazioni. È previsto un costo di attivazione per la SIM, pari a 9,99 Euro, da versare una sola volta al momento dell’attivazione.

Dettagli dell’offerta Top 250

L’offerta Top 250 include diverse funzionalità utili per l’utente. Tra queste si trovano le opzioni Mi Richiami, hotspot, un piano tariffario flessibile, la possibilità di controllare il credito residuo, la segreteria telefonica e la tecnologia VoLTE. Inoltre, non ci sono scatti alla risposta e gli utenti possono facilmente portare il proprio numero di telefono.

Per quanto riguarda il roaming, la promozione offre minuti ed SMS illimitati, oltre a 13 gigabyte di roaming nei paesi inclusi nel piano. Gli utenti beneficeranno anche di minuti illimitati verso 60 destinazioni diverse, rendendo l’offerta particolarmente adatta per chi viaggia frequentemente.

Riflessioni sull’offerta

L’offerta Top 250 di Iliad si distingue nel panorama delle telecomunicazioni per la sua generosa dotazione di dati e per la trasparenza nei costi. Con un prezzo competitivo e senza sorprese, rappresenta una scelta interessante per gli utenti che desiderano una connessione affidabile e veloce. La scadenza fissata al 2 marzo 2025 potrebbe spingere molti a valutare questa opportunità prima che sia troppo tardi.