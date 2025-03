Meta, l’azienda madre di Instagram, sta intensificando la sua sfida contro TikTok, cercando di conquistare il mercato dei video brevi. Secondo un report di The Information, risalente a gennaio 2025, l’azienda starebbe considerando di lanciare un’applicazione autonoma dedicata esclusivamente ai Reel. La notizia proviene da una fonte anonima vicina ad Adam Mosseri, il responsabile della piattaforma.

Progetto di espansione dei reel

Il progetto, attualmente conosciuto con il nome in codice Project Ray, ha come obiettivo principale quello di incrementare le interazioni e le visualizzazioni dei Reel, posizionandosi come un vero concorrente per i video verticali che hanno guadagnato popolarità grazie a TikTok. La crescente attenzione verso i contenuti video brevi ha spinto Meta a esplorare nuove strade per migliorare l’esperienza degli utenti.

Feedback degli utenti e futuro di Instagram

Un altro fattore che ha influenzato questa decisione è il malcontento di molti utenti, che percepiscono il feed di Instagram come disordinato, con una mescolanza di foto, Reel e Storie. Molti di loro ritengono che l’app non rispecchi più la sua essenza originale, che era focalizzata sulle immagini. Al momento, resta da vedere se l’introduzione di questa nuova applicazione porterà alla rimozione dei video dal client principale di Instagram. Non sono state fornite indicazioni riguardo a una possibile data di lancio.

Nuovi strumenti di editing video

Nel mese precedente, Instagram ha introdotto un nuovo strumento, il video editor Edits, che punta a sfidare CapCut, un’applicazione di editing video di proprietà di ByteDance, la stessa azienda che gestisce TikTok. Con questa mossa, Meta cerca di rafforzare la sua posizione nel settore dell’editing video, aumentando la competitività con altri servizi simili.

Strategia di diversificazione di Meta

La strategia di Meta di diversificare le proprie offerte e rispondere alle esigenze degli utenti evidenzia un tentativo di adattarsi a un panorama digitale in continua evoluzione, dove i video brevi stanno diventando sempre più centrali nella comunicazione online.