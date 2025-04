Recenti ricerche effettuate nelle acque tra Porto Rico e la Repubblica Dominicana hanno rivelato informazioni significative riguardo la Mona Rift, una faglia tettonica il cui livello di rischio potrebbe essere più elevato rispetto alle stime precedenti della comunità scientifica.

Esplorazione delle profondità marine

Nel mese di marzo 2025, il team dell’U.S. Geological Survey ha impiegato un ROV (veicolo operato a distanza) per esplorare le profondità marine, scoprendo dati in grado di modificare le attuali conoscenze sulla tettonica regionale. Le analisi hanno messo in luce un vuoto stratigrafico di 100 metri, che testimonia processi geologici unici degli abissi, che non lasciano tracce sulla superficie terrestre.

Età e interrogativi della Mona Rift

La Mona Rift, con un’età di circa 3,3 milioni di anni, rappresenta un intervallo temporale molto breve rispetto alla storia geologica della Terra. Questo dato suscita interrogativi significativi: quali forze continuano a modellare questa frattura sottomarina?

Il terremoto del 1918 e le nuove scoperte

Il devastante terremoto del 1918, che raggiunse una magnitudo di 7.2 e generò uno tsunami devastante a Porto Rico, potrebbe avere un legame diretto con questa faglia, secondo le nuove ricerche. Fino a poco tempo fa, tale connessione era stata esclusa, ma le recenti scoperte hanno messo in discussione tali certezze.

Indipendenza geologica della Mona Rift

La variazione nello spessore delle rocce in diverse aree indica che la Mona Rift evolve in modo autonomo rispetto alla terraferma. Questa indipendenza geologica complica la valutazione del rischio sismico per una regione già vulnerabile come Porto Rico, caratterizzata da una popolazione costiera densa.

Attenzione ai cambiamenti sottomarini

La comunità scientifica è ora chiamata a prestare attenzione a questi cambiamenti sottomarini, poiché potrebbero portare a un disastro di proporzioni catastrofiche in tempi relativamente brevi.