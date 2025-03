A poche ore dalla diffusione di notizie riguardanti i presunti ritardi legati all’intelligenza artificiale nello sviluppo di iOS 19, emergono voci simili riguardo a iOS 18. Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha riportato che una funzionalità di Apple Intelligence, inizialmente prevista per iOS 18.4, è stata posticipata a iOS 18.5.

Novità su Siri

Questa attesa novità riguarda la nuova esperienza di Siri, progettata per sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è fornire agli utenti un’interazione personalizzata e risposte più accurate alle loro richieste, consentendo anche l’esecuzione di operazioni più complesse sia all’interno delle applicazioni sia nell’interazione tra diverse app.

Previsioni sul lancio

Gurman prevede che iOS 18.5 sarà lanciato a maggio 2025. Nel suo ultimo report di Power On, il giornalista evidenzia che questo aggiornamento rappresenterà probabilmente l’ultimo grande aggiornamento di iOS 18 in termini di nuove funzionalità, poiché le versioni successive si concentreranno principalmente sulla correzione di bug e sulla sicurezza del sistema operativo.

Fase beta e sviluppi futuri

La fase beta di iOS 18.5 dovrebbe iniziare nelle settimane precedenti al lancio ufficiale. Gurman sottolinea che “la prossima versione di Siri sarà un banco di prova per comprendere se Apple riuscirà a colmare il divario accumulato con l’intelligenza artificiale. Il software è previsto per il rilascio a maggio, 11 mesi dopo la sua presentazione”. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo per Apple, che mira a migliorare l’esperienza utente attraverso l’implementazione di tecnologie avanzate.