La tanto attesa disponibilità di iOS 18.4 è finalmente una realtà anche per gli utenti italiani. A partire dalla serata del 31 marzo 2025, Apple ha avviato il rollout dell’aggiornamento per tutti gli iPhone compatibili. Gli utenti possono facilmente verificare la presenza di questo aggiornamento accedendo alle Impostazioni del proprio dispositivo, selezionando “Generali” e poi “Aggiornamento software”.

Novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento porta con sé diverse novità interessanti, tra cui l’introduzione di otto nuove emoji e miglioramenti per Image Playground e Apple News+. Tuttavia, la vera innovazione per il mercato italiano è rappresentata dal supporto all’intelligenza artificiale Apple Intelligence, che è stata implementata per la prima volta in questo update. Va sottolineato che questa funzione è disponibile esclusivamente per i modelli iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e tutti i modelli di iPhone 16.

Molti utenti, al momento del download, hanno notato che la descrizione dell’aggiornamento è in inglese, ma ciò non impedisce di apprezzare le nuove funzionalità offerte. Oltre a queste novità, l’aggiornamento include anche miglioramenti all’app Foto e gli immancabili aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug.

Disponibilità degli aggiornamenti per altri dispositivi Apple

In concomitanza con il lancio di iOS 18.4, Apple ha reso disponibili anche gli aggiornamenti per iPadOS e macOS. Questo significa che se possedete un dispositivo Apple, è un ottimo momento per procedere con l’aggiornamento, assicurandovi di avere accesso a tutte le ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza.

Per gli utenti che desiderano rimanere al passo con le novità tecnologiche, l’aggiornamento di iOS 18.4 rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi Apple. Con l’implementazione di Apple Intelligence, gli utenti possono aspettarsi un’esperienza più fluida e personalizzata nel loro utilizzo quotidiano.

In sintesi, il 31 marzo 2025 segna un punto di svolta per gli utenti Apple in Italia, con l’arrivo di un aggiornamento che non solo introduce nuove funzionalità, ma segna anche l’inizio di una nuova era per l’intelligenza artificiale sui dispositivi della casa di Cupertino.