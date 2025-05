Nelle ultime ore, si sono intensificate le speculazioni riguardanti le novità di iOS 19, il sistema operativo che Apple presenterà il mese prossimo durante la WWDC 2025. Dopo aver esaminato le nuove funzionalità di iPadOS 19, è emerso che l’azienda di Cupertino ha compiuto un passo significativo nel settore della tecnologia, acquistando la startup canadese Mayday Labs ad aprile 2024, come riportato in un documento della Commissione Europea.

Acquisizione strategica di mayday labs

Questa acquisizione, pur non avendo attirato l’attenzione dei principali media tecnologici, potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro dei sistemi operativi e delle funzionalità di Apple Intelligence. Mayday Labs è nota per aver sviluppato Mayday Calendar, un’app innovativa per iPhone, iPad e Mac che integra calendario, gestione delle attività e assistente di pianificazione, sfruttando l’intelligenza artificiale. Grazie a sofisticati algoritmi, l’app era in grado di apprendere le abitudini e le preferenze degli utenti, ottimizzando l’organizzazione di eventi e la previsione delle scadenze.

Funzionalità avanzate di mayday calendar

L’applicazione includeva anche funzionalità avanzate, come un sistema di programmazione automatica condivisa e la flessibilità di riprogrammare eventi, rendendola uno strumento utile per la collaborazione. Con la chiusura di Mayday Calendar, è possibile che Apple integri queste tecnologie all’interno della propria app Calendario, potenzialmente già con il lancio di iOS 19.

Integrazione di gemini in apple intelligence

Un’altra attesa novità di iOS 19 riguarda l’integrazione di Gemini all’interno di Apple Intelligence, un passo che potrebbe arricchire ulteriormente l’esperienza degli utenti. Con le nuove funzionalità in arrivo, Apple si prepara a ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri dispositivi, puntando su un’innovazione che combina efficienza e intelligenza artificiale.