eBay ha lanciato un’offerta interessante per gli appassionati di tecnologia, proponendo un significativo sconto sull’iPhone 13. Oggi, 15 marzo 2025, il dispositivo è disponibile a un prezzo inferiore ai 500 Euro, un’opportunità da non perdere per chi desidera un nuovo smartphone.

Dettagli sull’offerta

L’iPhone 13 da 128 gigabyte, nella elegante colorazione bianca, può essere acquistato al prezzo di 482,51 Euro, una cifra notevolmente ridotta rispetto ai 729,90 Euro di listino. Per accedere a questo prezzo vantaggioso, è necessario inserire il codice sconto TECHWEEK25 durante la procedura d’acquisto, il quale consente di ottenere uno sconto massimo di 45 Euro. Chi è interessato può approfittare subito dell’offerta.

Specifiche tecniche

Passando alle specifiche tecniche, l’iPhone 13 è equipaggiato con un display OLED da 6,1 pollici che offre una risoluzione di 2532×1170 pixel. Il dispositivo è alimentato dal potente processore A15 a 16 core e dispone di 128 gigabyte di memoria interna. Sul fronte fotografico, la fotocamera posteriore è da 12 megapixel e supporta uno zoom ottico 2x e 5x, mentre la fotocamera frontale è anch’essa da 12 megapixel, ideale per selfie di alta qualità.

Accessori consigliati

Infine, tra gli accessori più venduti su Amazon, si segnala il Caricatore USB C Rapido 40W 4Porto Presa USB Caricatore Multipla, un complemento perfetto per chi desidera ricaricare il proprio dispositivo in modo rapido e pratico.